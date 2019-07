Michael Mørkøv brugte sine kræfter på at hjælpe Julian Alaphilippe og måtte kæmpe sig alene i mål.

Regnen væltede ned over Valloire, og mange af de øvrige Tour de France-ryttere havde for længst fået tørt tøj på i holdbusserne, da manden med Dannebrog på trøjen kom rullende ind i målområdet.

Michael Mørkøv sluttede 18. etape som nummer 156 og sidst og kom i mål 42 minutter efter vinderen, Nairo Quintana.

Selv om der endte med at være godt med luft op til tidsgrænsen, nåede den 34-årige dansker at frygte, at han kunne komme i tidsnød på den barske bjergetape i Alperne.

- Ja, det gjorde jeg helt sikkert. Jeg sad alene og havde et langt dalstykke. Der kunne det godt blive et problem. Heldigvis havde jeg gode ben og holdt god fart i cyklen, siger Michael Mørkøv.

Han betalte prisen for at have arbejdet hårdt for holdkammeraten Julian Alaphilippe i begyndelsen af etapen.

Da kræfterne slap op, måtte Mørkøv slippe, og derefter ventede en lang og ensom kamp for at komme i mål.

Til gengæld kan han glæde sig over, at Alaphilippe igen formåede at forsvare sin føring.

- Det var missionen. Det er selvfølgelig det, jeg har brugt mine kræfter på, og jeg er rigtig glad for nyheden om, at Julian beholdt den gule førertrøje, siger Michael Mørkøv.

/ritzau/