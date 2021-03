Den agressive herpesvirus er blevet fundet hos to hestebesætninger i Danmark.

Det oplyser Dansk Rideforbund mandag, men samtidig bliver det også slået fast, at der ikke er grund til bekymring, hvis man er hesteejer.

»Selvom det er alvorligt, at vi har to besætninger med test-positive heste, så er det ikke overraskende. Vi vidste, at der var en risiko for, at hestene kunne have bragt smitte med hjem fra stævnerne, så det understreger blot vigtigheden af, at hestene er kommet direkte hjem i karantæne,« siger Mette Uldahl, der er Dansk Rideforbunds veterinærkonsulent.

De stævner hun taler om, er i Spanien i henholdsvis Valencia og Vejer de la Frontera. Her var en gruppe danskere tidligere på måneden rejst ned for at konkurrere, men det satte den farlige virus en brat stopper for.

Begge hestebesætninger er dog gået i direkte karantæne, efter de er kommet hjem fra stævnepladserne, hvilket betyder, at de ikke har kunnet smitte andre heste i Danmark.

Dansk Rideforbund oplyser desuden, at siden hestene kom hjem fra det spanske, er de dels blevet sendt i karantæne, men der er også blevet holdt nøje øje med dem, fordi hesteherpes er så smitsomt.

Det var den 20. februar, de første meldinger om syge heste kom i Valencia. Først lød det, at 11 heste havde symptomer, og senere på dagen var tallet på 20. Den 9. marts var tallet oppe på 78 i Valencia, og den 10. marts kunne FEI meddele, at i alt 12 heste var blevet aflivet som følge af herpesvirus.

Det voldsomme udbrud af herpesvirus har betydet, at alle FEI-stævner i henholdsvis Spanien, Portugal, Frankrig, Belgien, Italien, Østrig, Polen, Holland, Tyskland og Slovakiet er aflyst for at undgå, at smitten spreder sig.

At hesteherpes er farligt for de store dyr kan blandt andre danske Kirsten Truelsen skrive under på. Hun har tidligere fortalt til B.T., hvordan hun og familien har været fanget i Spanien.

I starten af marts fortalte hun, at hun anslog at der stod 86 syge heste ud af 100. Hun mistede selv en hest til den farlige virus, mens to andre også blev syge af den, ligesom hun forklarede, at arrangørerne handlede alt for sent.

»Arrangørerne skulle have reageret hurtigere og have fjernet de raske heste fra de syge. Det skete først efter ti dage,« fortalte hun i starten af marts.

Dansk Rideforbund oplyser desuden, at reglerne er meget klare for heste, der kommer til Danmark fra udlandet. De skal i karantæne i 28 dage for at undgå smitte.