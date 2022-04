Han har blot spillet fire kampe, men eventyret ser allerede ud til at være slut – i denne omgang.

For den danske basketballstjerne Gabriel 'Iffe' Lundberg er nemlig ikke en del af storholdet Phoenix Suns' trup til det kommende slutspil.

Og dermed kan Danmarks første NBA-spiller ikke komme på banen mere i denne sæson. Men derfor er det amerikanske basketeventyr ikke endegyldigt slut.

Det siger 'Iffe' Lundbergs agent, Arturs Kalnitis, til B.T.

»Han er stadig på en tovejskontrakt, men han kan ikke være en del af kampene, da han ikke er indskrevet på det aktive holdkort. 'Iffe' skal dog stadig træne med holdet og rejse med holdkammeraterne rundt til kampene,« forklarer han.

Den 27-årige dansker blev søndag aften fravalgt til Phoenix Suns' slutspilskampe, da han ikke fik konverteret tovejskontrakten til en såkaldt standardkontrakt, som der påkræves for at kunne være med i slutspillet.

Det gjorde Lundbergs holdkammerat Ishmail Wainright til gengæld, og dermed nappede han den sidste ledige plads i truppen.

På trods af skuffelsen er Arturs Kalnitis dog på ingen måde bekymret for sin danske klient.

Gabriel 'Iffe' Lundberg til venstre i kamp for Phoenix Suns. Foto: Rick Scuteri Vis mere Gabriel 'Iffe' Lundberg til venstre i kamp for Phoenix Suns. Foto: Rick Scuteri

»Han har helt klart bevist over for Suns-organisationen og spillerne i ligaen, at han er en spiller, de skal holde øje med i NBA,« siger han.

Gabriel 'Iffe' Lundberg havde dog mandag en spinkel chance for at kunne blive en del af slutspillet, hvis blot ét af de andre hold besluttede sig for at hente danskeren inden deadline klokken 21.

Det skete desværre bare ikke.

»Vi håber, han får muligheden igen, men lige nu kan han ikke gøre andet end at støtte holdet,« fortæller Arturs Kalnitis.

Men var der nogle hold, der henvendte sig i sidste øjeblik?

»Jeg kan ikke kommentere på andre holds interesse.«

Skal han så deltage i dette års Summer League?

»Det er for tidligt at sige noget om.«

Summer League er en turnering, der afholdes hvert år mellem to NBA-sæsoner. Her kan blandt andet første- og andetårsspillere vise sig frem for interesserede NBA-hold.

Gabriel 'Iffe' Lundberg har fået spilletid i fire ud af syv kampe for Phoenix Suns siden sit skifte til USA.

Senest fik han lige knap 27 minutter på banen i den sidste kamp i grundspillet. Her blev han noteret for 10 point, fem assists, fem rebounds og to steals.

Danskerens kontrakt med det amerikanske storhold udløber efter den nuværende sæson.