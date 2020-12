Antallet af coronasmittede stiger og stiger, og hovedstadsområdet er hårdt ramt.

Derfor er København naturligvis også et af de steder, hvor de mange hårde restriktioner gælder, og det betyder blandt andet, at der er lukket for alle indendørs fritidsaktiviteter frem til foreløbigt 28. februar. Men det er tilsyneladende ikke alle, der har forstået den besked.

For mens Danmark ser rekordhøje smittetal, og der i den grad bliver tale om en anderledes jul i det danske land, valgte den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager og nuværende personlige træner Carlos Zamora torsdag at dele en video på sin Instagram-profil, hvor han sammen med flere andre træner hos centeret Body SDS i Parken på Østerbro. Se videoen i toppen af artiklen.

Det er imod de gældende restriktioner, og B.T. ringede derfor til virksomheden. Her blev vi i første omgang mødt af en receptionist.

Jeg er journalist på B.T., og jeg ringer i første omgang for at høre, om det er muligt at træne hos jer lige nu?

»At træne hos os? Nej, der er lige nu lukket ned for træning på grund af corona.«

Jeg kan ellers se på en video, der er lagt op på Instagram, at der blev trænet i jeres center i Parken i går. Hvordan kan det være?

»Det ville være mærkeligt, hvis der foregik træning hos os, men hæng lige på to sekunder,« siger receptionisten, inden B.T. får Henrik Eiberg, direktør i Body SDS, i røret.

Efter B.T. tog kontakt til Carlos Zamora, har han fjernet videoen fra sin Instagram-profil.

Henrik, hvorfor foregik der træning hos jer i går?

»Der har ikke været trænet herinde.«

Hvorfor kan jeg så se det på en Instagram-profil?

»Det ved jeg ikke.«

Det ved du ikke?

»Det kan være vores egne ansatte, der træner der. Det formoder jeg. Det kan ikke være andre i hvert fald.«

Har I en Carlos Zamora ansat hos jer?

»Det ved jeg ikke noget om.«

Carlos Zamora har både været med i 'Paradise Hotel' og 'For lækker til love. I dag er han personlig træner og MMA-kæmper.

Men der er jo lukket for al indendørs aktivitet, så det er vel også underordnet, om det er egne ansatte, der bruger det?

»Ja, men der er nogle gange nogle af vores ansatte, der går op og bruger lokalet til at strække ud.«

Men det er jo decideret træning, der foregår der i lokalet på videoen, og på Carlos Zamoras sociale medier er han ansat flere steder, men ikke hos jer. Hvordan hænger det sammen?

»Jeg ved ikke, hvad du taler om, og jeg har faktisk ikke flere kommentarer. Vi står midt i en nedlukning og har rigtig travlt.«

Ja, det er lige præcis en nedlukning, vi står i, så er det ikke uforsvarligt af jer at have en række personer til at stå og træne i lokalet, når det er imod reglerne?

»Jeg har ikke flere kommentarer. Kan du have en god dag.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Carlos Zamora. Efter B.T. har taget kontakt til ham, har han dog fjernet videoen fra sin Instagram-profil. I skrivende stund er den dog fortsat at finde på den tidligere realitystjernes Facebook-profil.

