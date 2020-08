Det vakte stor opsigt, da skøjteløberen Jessica Shuran Yu for et par uger siden valgte at fortælle, hvordan hun var blevet mishandlet som ung atlet.

Yu postede sin historie på Twitter, og her gav hun et rystende indblik i, hvordan hun havde været udsat for vold og grænseoverskridende træningsmetoder, siden hun var 11 år.

Den tidligere sydøstasiatiske mester beskrev blandt andet, hvordan hun gentagne gange blev slået med en skøjtebeskytter og sparket med et skøjteblad, indtil hun begyndte at bløde.

Det skete, når træneren mente, hun var ‘for doven’ eller ‘ikke præsterede godt nok’.

Jessica Shuran Yu fortalte også, hvordan hun på daglig basis blev svinet til verbalt og kaldt eksempelvis ‘fed’, ‘ubrugelig’ og ‘værdiløs’.

Alt dette skete på en skøjtebane i Beijing, hvor Yu trænede, mens hun i konkurrencer stillede op for Singapore.

I dag har 20-årige Jessica Shuran Yu valgt at stoppe som konkurrenceskøjteløber, og det har givet hende modet til at fortælle sin historie.

En historie, som har givet genlyd og kastet masser af reaktioner af sig, fortæller Yu nu til BBC Sport.

For mange andre kan nikke genkendende til de ting, som hun beskriver.

»Siden jeg lagde min historie op, har jeg fået beskeder fra skøjteløbere uden for Asien, som fortalte mig, at de har set lignende ting ske,« siger Jessica Shuran Yu.

»Folk har sagt, at de virkelig gerne vil råbe op omkring de her ting, men de kan ikke, før de stopper med at konkurrere. Det viser, at der er konsekvenser, og at der stadig er stigmatisering,« siger Yu, som håber, at nogle tør bryde tavsheden, mens de stadig er aktive.

Ifølge den nu tidligere skøjteløber er det det, der skal til, hvis man skal komme misbruget af unge atleter til livs.

»En stor del af et misbrug er tavsheden, og den eneste chance, vi har imod alt det her, er at være brutal og højlydt i et kompromisløst forsøg på at skabe forandringer,« lyder opfordringen fra Jessica Shuran Yu.