Verona van de Leur var i starten af 00'erne et af Hollands absolut største sportstalenter.

Den unge gymnast vandt både nationale, europæiske og internationale titler, før hun pludselig forsvandt. Nu forklarer hun i en ny bog, hvad der skete.

Den i dag 33-årige van de Leur gik nemlig fra at være en superstjerne til at se sig selv leve på gaden. Undervejs blev det også til en tur i fængslet, inden hun endte med et job som pornoskuespiller.

Det fortæller hun i bogen 'Simply Verona - Breaking all the rules', der udkommer på engelsk i 2020.

Jeg var ikke en typisk pornoskuespiller. Jeg arbejde enten alene eller med min kæreste. Verona van de Leur

»Jeg håber, min historie kan inspirere andre og vise, at der altid er en mulighed,« fortæller hun i bogen ifølge hollandske AD, der har gengivet flere passager.

Verona van de Leur blev allerede i år 2000 tre gange national mester i en alder af blot 15, inden hun to år senere for alvor markerede sig som en stjerne med hele fem EM-medaljer og senere VM-guld i øvelser på gulv.

Det hele toppede så, da hun selvsamme år blev kåret til årets sportskvinde i Holland. Hun var nu på linje med nogle af landets største stjerner nogensinde.

Med andre ord kørte alt på skinner for den talentfulde og succesfulde hollænder. Men så startede nedturen. Verona van de Leur blev de efterfølgende år ramt af flere skader, og pludselig befandt hun sig i en kæmpe krise.

Vis dette opslag på Instagram Morning . #veronavandeleur #veronagymnast #wetlook #shiny #gymnast #pantyhose #collant #sheer #nylons #nylon #girl #stockings #model #layers #instalike #legging #instagood #encasement #cdr #pantyhose #hosedmodelz #legs #layers #VERONAGYMNAST @worldwidenylonqueens @collant_lover_4evers @fall_in_love_to_nylons @supersexybeauties22 @love.legs @nylonguy239 @hoselover4eva @djoe_nylon @alpha_pantyhose @legsinnylons @edphose @hosed_modelz @instas.best.babes @tights.id @nylonqueenss @nylon_paradise @legwarrior1 @stars.in.nylons @pantyhosedreams @stockingsandheelz @anita_girls @love.legs @leg_world_2017 Et opslag delt af Verona van de leur (@veronagymnast2) den 20. Aug, 2019 kl. 12.14 PDT

Det førte blandt andet til konflikter med hendes forbund, ligesom hun også prøvede at skifte træner. Intet hjalp.

I 2007 nåede hun at vinde et par nationale mesterskaber, inden hun samme år valgte at sige stop. Karrieren var slut.

»Jeg havde allerede problemer i løbet af min karriere, men det blev værre, da det gik op for mig, at det var ovre. Min familie skiftede låsen på døren, og jeg blev bogstaveligt talt efterladt på gaden,« fortæller hun til AD.

Her boede hun sammen med sin kæreste i hele to år, fordi hun var for pinligt berørt til at søge et job. I det tilfælde skulle hun oplyse sin adresse, og så ville alle finde ud af, hvordan hun var endt.

Til sidst blev hun dog så desperat efter penge, at hun i 2011 tog billeder et par, der havde sex i en bil og forsøgte at afpresse dem. Det endte med at koste hende 72 dage i fængslet.

Nu fortæller hun, at den episode ændrede hendes liv.

Da hun blev løsladt, fik hun styr på sit liv og startede sin egen virksomhed, mens hun samtidig blev tilbudt et job i pornoverdenen, skriver hun i bogen.

»Jeg kunne ikke sige nej til tilbuddet. Det gav mig en mulighed for at få den fremtid, jeg drømte om,« fortæller hun.

Foto: ARIS MESSINIS Vis mere Foto: ARIS MESSINIS

Verona van de Leur fik sin egen webcam-side, hvor folk kunne betale for at se den tidligere gymnast optræde. Indkomsten fra det job har hun nu levet af de sidste otte år, men planen er snart at stoppe.

»Jeg kan kigge tilbage på otte gode år. Jeg har kunnet li det, og jeg har set det som et almindeligt arbejde. Jeg var ikke en typisk pornoskuespiller. Jeg arbejde enten alene eller med min kæreste.«

Det betyder også, at den tidligere så succesfulde gymnast nu ser lyst på fremtiden.

Nu er den store drøm, at hun vil åbne sig egen butik - allerhelst sin egen fotobutik.