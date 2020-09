Afviklingen af hold-VM i badminton - Thomas og Uber Cup - i Aarhus er udskudt til 2021, oplyser arrangørerne.

Verdensmesterskaberne for henholdsvis herre- og damelandshold i badminton, Thomas Cup og Uber Cup, er udskudt til 2021.

De to turneringer skulle ellers være afviklet i Aarhus fra 3.-11. oktober, men efter en række afbud forårsaget af coronapandemien har arrangørerne valgt at udskyde de to turneringer til 2021.

Det oplyser arrangørerne Badminton Danmark, Det Internationale Badmintonforbund (BWF), Sport Event Danmark og Aarhus Kommune i en fælles pressemeddelelse.

Beslutningen er truffet, efter at store badmintonlande som Sydkorea, Indonesien, Thailand og Taiwan har meldt afbud til turneringen. Også Australien har meldt afbud.

Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, ærgrer sig over, at det er nødvendigt at skubbe Thomas Cup og Uber Cup til endnu ukendte datoer i 2021.

- Der er ingen tvivl om, at vi virkelig havde håbet på, at det nu skulle være, at verdensmesterskaberne for herre- og damelandshold skulle spilles i Danmark for første gang.

- Vi har haft stort set alt på plads i Aarhus i tråd med de gældende retningslinjer, restriktioner og anbefalinger i lyset af coronasituationen. Vi kunne med ro i maven have budt såvel spillere, officials, medarbejdere og tilskuere inden for i sundhedsmæssigt forsvarlige og trygge rammer.

- Desværre har udviklingen af coronasituationen både i Danmark og internationalt bevirket, at en række lande og spillere fortsat er meget utrygge ved eller direkte forhindret i at rejse til Danmark, siger Bo Jensen.

Danmark vandt herrernes Thomas Cup i 2016, men har aldrig vundet damernes Uber Cup. Turneringerne spilles normalt i lige år.

Foruden Thomas Cup og Uber Cup er Denmark Masters i slutningen af oktober også aflyst. Turneringen erstattede French Open i World Tour-kalenderen, men bliver altså ikke til noget alligevel.

Den mest kendte danske turnering på World Touren, Denmark Open, skal fortsat afvikles som planlagt i Odense i midten af oktober.

- Det er vigtigt for sporten, fansene og spillerne, at der tilsvarende en lang række andre idrætsgrene kommer gang i tingene igen på topniveau.

- Derfor er vi selvfølgelig fulde af forventning til turneringen i Odense, hvor vi ser frem til at byde verdenstoppen, fans, tilskuere og øvrige velkommen tilbage i trygge rammer, siger Bo Jensen

/ritzau/