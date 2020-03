Momota Kento erkender, at der er lang vej endnu.

»Helt ærligt, så kan jeg overhovedet ikke spille i øjeblikket,« siger badmintonspilleren.

I et interview med Olympic Channel giver den japanske superstjerne nu et statusbillede på, hvordan han har det efter den færdselsulykke, han var involveret i tilbage i januar.

»Jeg kan slet ikke se længere end mit første mål, som handler om at kunne spille en kamp,« siger han.

Det var efter en finalesejr over danske Viktor Axelsen ved Malaysia Masters, at alt ændrede sig fra et splitsekund for Momota Kento. På vej mod lufthavnen endte den bil, han befandt sig i, krøllet sammen mod bagenden af en lastbil. Chaufføren i bilen mistede livet.

Den 25-årige badmintonstjerne slap med skrammer, men det viste sig senere, at han skulle opereres på grund af skader omkring det ene øje.

Genoptræningen har været hård.

»På det tidspunkt var jeg lige ved at give op. Efter ulykken kunne jeg ikke bevæge mig, og jeg kæmpede for at genopbygge formen. Så kom problemet med øjet, og jeg skulle finde ud af, om jeg skulle have en operation eller ej,« siger Momota Kento, der i dag er tilbage på træningsbanen efter den længste pause nogensinde:

»Der har været tidspunkter, hvor jeg har næsten har mistet modet.«

Japaneren fortæller, at opmuntringerne fra fans og familie og venner har hjulpet ham tilbage på sporet, og nu satser han på at vinde guld ved OL på hjemmebane til sommer i Tokyo.

Han ved endnu ikke, hvornår et comeback på topplan er muligt. Thomas Cup i Aarhus i maj er en mulighed. Super 500 Thailand Open er en anden mulighed lige nu. Men har har ikke tænkt sig at forcere noget.

»Jeg ville ikke skynde mig og risikere end skade eller ende med ikke at være i stand til at spille. Jeg vil tilbage og være stærkere end nogensinde og arbejde hårdere end nogensinde før,« siger Momota Kento.