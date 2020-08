Rebecca Laudrup er en kvinde, der ikke er bange for at dele tingene, som de er. Åbent og ærligt. Og i et nyt blogindlæg gør hun netop det endnu engang.

For i et indlæg med titlen 'Når kærligheden først kommer senere', fortæller hun på sin blog 'BeeATraveler', hvordan de første måneder som mor ikke kun var ren idyl.

Noget, hun fortæller åbent om, fordi hun ville ønske selv at kunne have læst om lignende følelser, inden hun blev mor.

»Jeg elskede ikke Ellen, da hun kom ud. Jeg græd. Jeg græd som en besat kvinde, da hun blev lagt op på min mave, helt blå og fedtet ind i snask. Jeg græd så meget, at Frederik begyndte at græde. Men min tåre var af ren lettelse. Hun var endelig ude. Smerten var væk – indtil dagen efter,« fortæller Rebecca Laudrup, der udover at være blogger også er forfatter, skribent og uddannet stylist.

Hun og manden Frederik blev i maj forældre til datteren Ellen, men hvor Rebecca Laudrup nu troede, at hun kunne få noget af den søvn, hun havde misset som følge af gener under graviditeten, måtte hun tro om igen.

For livet som forældre medførte en masse bekymringer for den lille ny, samtidig med at hun selv var ramt efter fødslen.

Mens hun kunne se, hvordan kærligheden til den lille ny blomstrede hos hendes mand, kæmpede hun selv med at mærke samme følelse.

Og her fik hun en særlig besked fra sin mor tre dage efter at være kommet hjem fra hospitalet.

»'Mamma, jeg elsker hende ikke” hviskede jeg. Og hun nikkede. “Det kommer skat. Det kommer. Du skal jo lige lære hende at kende”. Det frustreret mig, for jeg havde jo haft hende inde i maven. Jeg havde jo mærket hende i syv måneder. Dag og nat. Jeg snakkede med hende, sang til hende, græd og grinte og elskede hende, da hun lå i maven. Så hvorfor kunne jeg ikke gøre det nu?'« skriver Rebecca Laudrup.

I starten havde hun også problemer med amningen, men det begyndte at fungere - det hjalp også at hun stille og roligt begyndte at køre ture med sin lille datter, som hun gerne ville vise frem til verden.

Og så kom den efter fem uger. Kærligheden. En følelse. der i den grad er kommet for at blive, slår hun fast.

»Den kom snigende. For hver dag der gik, blev et lille korn af kærlighed til Ellen, plantet i mit hjerte. Den blomstrede for alvor, da hun begyndte at smile til mig, for det var som om, at jeg fik noget igen. Hun så mig for alvor, alt det jeg gjorde, begyndte at give mening og jeg havde lyst til at græde af bare lettelse over, at jeg endelig forstod hvordan Frederik havde det. Jeg elskede hende så meget, at jeg også begyndte at mærke angsten for at miste hende,« fortæller Rebecca Laudrup og tilføjer, at hendes mor jo fik ret.

Det er ikke første gang, hun fortæller åbent om nogle af de hårdere ting ved graviditeten og den nye rolle som mor.

Det samme gjorde hun i juli i podcasten 'To the Moon, Honey', hvor hun fortalte, hvordan hun døjede med opkast, migræne, halsbrand, bækkenløsning og manglende nattesøvn.

Rebecca Laudrup og Frederik Svejborg blev gift i slotskirken på Holckenhavn Slot ved Nyborg i april sidste år.

Det var på parrets bryllupsrejse i Italien i september, at hun fandt ud af, hun var gravid.