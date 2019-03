Han er taget for doping. Hun er taget for doping.

Alexej Poltoranin og Olga Poltaranina fra Kasakhstan kører på flere niveauer et spektakulært parløb.

De er gift, de er langrendsløbere - og de er altså begge blevet afsløret i at tage forbudte stoffer.

Den russiske landstræner lægger ikke skjul på, hvad han mener:

»Det må være første gang, at et par er blevet udelukket for doping. Det er helt utroligt. Det er vanvid,« siger Markus Cramer ifølge Expressen.

Den schweiziske langrendsstjerne Dario Cologna reagerer nogenlunde på samme måde:

»Det her er en stor skuffelse,« siger han.

Alexej Poltoranin er den mest navnkundige atlet, der blev anholdt, da østrigsk politi i sidste uge gennemførte en dopingrazzia i forbindelse med ski-VM i Seefeld.

Her blev Alexej Poltoranin afsløret sammen med fire andre langrendsløbere: esterne Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu og østrigerne Dominik Baldauf og Max Hauke - sidstnævnte blev afsløret siddende med nålen i armen i færd med at foretage en blodtransfusion. Se videoen her

Siden er fulgt flere doping-afsløringer.

Også de østrigske cykelryttere Stefan Denifl og Georg Preidle har erkendt at have dopet sig. Det samme har endnu en langrendsløber, esteren Algo Kärp.

Hele dopingskandalen har været centreret om den tyske læge Mark Schmidt, der også er blevet anholdt i forbindelse med politiets store doping-aktion.

Alexej Poltoranin har flere World Cup-sejre og et par VM-bronze-medaljer. Men tvivlen begyndte at nage blandt andre i langrendssporten, da han for nogle år siden fik den tidligere dopingafslørede Andrus Veerpalus (hans søn, Andreas Veerpalu, var blandt de afslørede i sidste uges dopingaktion) som træner.

Sådan lyder det nu:

»Jeg har haft mistank til Poltoranin, fordi han har haft Veerpalu som træner. Han man er tidligere dopingdømt atlet som træner, så siger det ret meget om moralen - og om det syn man egentlig har på doping,« har svenske Calle Halfvarsson sagt til Expressen.

Olga Poltaranina blev allerede inden den igangværende sæson udelukket, fordi hendes blodværdier var mistænkeligt høje.