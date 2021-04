ADVARSEL: LÆNGERE NEDE I ARTIKLEN OPTRÆDER EN VIDEO SAMT ET BILLEDE, SOM IKKE ER FOR SARTE SJÆLE.

Én af de grummeste skader nogensinde i kampsporten fandt sted for rullende kameraer natten til fredag dansk tid.

Ved MMA-stævnet Cage Fury Fighting Championships 94 i Philadelphia mødtes canadiske Khetag Pliev og Devin Goodale i ringen.

Og i første omgang blokerede 37-årige Pliev et højt spark med sin venstre hånd. Han følte en stor smerte i hånden, men gennemførte alligevel de to første omgange af kampen.

Khetag Pliev loses his finger mid-fight at #CFFC94 pic.twitter.com/7YHBXGxciS — MMA India (@MMAIndiaShow) April 2, 2021

Men til sidst blev smerten for stor, og efter anden omgang fjernede han handsken fra sin hånd - og her ventede der ham et chokerende syn.

For det viste sig, at ringefingeren simpelthe var revet af fingeren. Tilbage var kun en blodig stump. Officials og trænere gik straks i gang med at lede efter den afrevne finger, men den kunne ikke lokaliseres.

Nogle MMA-kommentatorer vurderer, at fingeren blev adskilt fra hånden ved sparket i første omgang, men der spekuleres også i, at hånden tog endnu et stød i anden omgang – og det skulle være her, at fingeren vinkede farvel.

Da skadens omfang var gået op for Khetag Pliev valgte han trods alt at smide håndklædet i ringen og tage på skadestuen.