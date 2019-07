Dødstrusler mod jøder. Det samme mod tilhængere af fodboldklubben Liverpool.

En ny reklamekampagne gik hurtigt helt galt for Adidas.

Sportstøjsgiganten havde ellers fundet på en fin lille gimmick for at markere det spritnye tøjsponsorat af Premier League-klubben Arsenal. Det viste sig dog, at teknikken i den grad kunne misbruges.

»Vi fordømmer fuldstændigt brugen af denne form for sprog, der ikke hører hjemme i vores sport eller samfund,« lød det i en beklagelse fra fodboldklubben.

Ideen var at folk skulle uploade deres navn, hvorefter det automatisk ville fremstå på ryggen af en Arsenal-trøje. Herefter blev billedet sendt ud i et tweet sammen med ordene ''This is home. Welcome to the Squad' (Dette er dit hjem. Velkommen til truppen').

Alt sammen fuldstændigt automatiseret, så derfor var der intet filter, da mange brugere i stedet for at skrive eksempelvis Liam, Ben og Lisa i stedet skrev ting som:

@GasAllJewss ('gas alle jøder')

@MadelineMcCann, (henvisning til forsvundne Maddie)

@96wasnotenough (henvisning til Hillsbourough-katastrofen - at der ikke døde nok Liverpool-fans)

@InnocentHitler ('uskyldige Hitler')

De stødende 'navne' blev altså blindt publiceret i en lind strøm til stigende forargelse blandt brugere på Twitter.

Se et eksempel her:

Det varede et stykke tid, inden Adidas opdagede, hvad der foregik, så både mandag og tirsdag blev der videresendt flere og flere.

Og så blev alt fjernet og lukket ned.

»Fordi en lille gruppe har lavet stødende version af det her, har vi øjeblikket lukket for funktionen, og Twitter-teamet vil nu undersøge sagen,« lyder det i en besked fra Adidas.

Også Arsenal er ked af balladen.

»Som klub arbejder vi hårdt på at opfordre tik diversitet og inklusion gennem vores 'Arsenal fo Everyone'-program,« lyder det blandt andet.