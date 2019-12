Med to sejre i finalen sørgede Frederik "Jenner" Jensen for, at AC Horsens vandt sæson tre af eSuperligaen.

AC Horsens vippede lørdag FC København af eSuperligaens trone.

Her vandt det jyske Fifa-hold - der består af de to spillere Mikkel "Legind" Hansen og Frederik "Jenner" Jensen - på hjemmebane i Forum Horsens mesterskabet i den tredje sæson af den virtuelle udgave af Danmarks bedste fodboldrække.

Horsens vandt med 2-1 i kampe i finalen. Frederik "Jenner" Jensen var ved tasterne i begge Horsens' sejre. Den første blev vundet over Jesper "Pilm" Prang, mens Marcus "Marcuzo" Jørgensen blev slået i den tredje og afgørende finalekamp.

Horsens sendte tidligere lørdag Esbjerg ud i semifinalen på reglen om udebanemål, efter at de to semifinalekampe var endt med en samlet målscore på 1-1.

Mere overbevisende var FCK, der spillede sig i finalen med en samlet sejr på 5-3 over Lyngby.

FCK var forsvarende mestre efter at have vundet sæson to. Den indledende sæson blev for et år siden vundet af Brøndby.

Der blev i tredje sæson dystet på Playstation i spiller Fifa 20.

/ritzau/