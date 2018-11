88 millioner kroner om året.

Så meget tjener en førsteholdsspiller i FC Barcelona i gennemsnit om året. Det viser en rapport fra Sporting Intelligence, der er udgivet søndag, skriver Daily Mail.

Dermed bliver catalanerne det første hold nogensinde, der har en gennemsnitlig løncheck på flere end 10 millioner pund pr. spiller - og det er uden at medregne sign-on fees og bonusser,

Det betyder også, at FC Barcelona er det hold i verden, der med afstand betaler sine spillere bedst. Bagved dem ligger Real Madrid på andenpladsen og Juventus på tredjepladsen.

epa07188000 FC Barcelona's forward Leo Messi reacts during the Spanish LaLiga match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Wanda Metropolitano stadium in Madrid, Spain, 24 November 2018. EPA/Rodrigo Jimenez Foto: Rodrigo Jimenez Vis mere epa07188000 FC Barcelona's forward Leo Messi reacts during the Spanish LaLiga match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Wanda Metropolitano stadium in Madrid, Spain, 24 November 2018. EPA/Rodrigo Jimenez Foto: Rodrigo Jimenez

Det er specielt Lionel Messis løn, der er med til at trække gennemsnittet i FC Barcelona op. Der er skrevet vidt og bredt om, hvor meget den argentinske troldmand tjener - men det skulle angiveligt være minimum 420 millioner kroner.

Lønnen blandt spillerne i de europæiske klubber skulle ifølge Sporting Intelligences rapport, Global Sports Salaries Survey, der er foretaget blandt 349 hold, fordele sig således:

FC Barcelona - 88 millioner kroner. Real Madrid - 70 millioner kroner. Juventus - 56 millioner kroner. Manchester United - 55 millioner kroner. Bayern Munchen - 53 millioner kroner. Atletico Madrid - 52 millioner kroner. PSG - 51 millioner kroner. Manchester City - 50 millioner kroner. Chelsea - 42 millioner kroner. Liverpool - 41 millioner kroner.

Cristiano Ronaldo. Foto: ALESSANDRO DI MARCO Vis mere Cristiano Ronaldo. Foto: ALESSANDRO DI MARCO

De europæiske fodboldligaer har dog stadig langt op til ligaer i andre sportsgrene. Her er det specielt de amerikanske sportsgrene, der trækker fra, når det kommer til løn.

De ti bedst-betalte ligaer er ifølge rapporten disse:

NBA IPL MLB Premier League NHL NFL La Liga Serie A Bundesliga Ligue 1

LeBron James er en af dem, der trækker lønnen i NBA gevaldigt op. Foto: David Richard Vis mere LeBron James er en af dem, der trækker lønnen i NBA gevaldigt op. Foto: David Richard

I specielt de amerikanske ligaer er der rigtigt store beløb på spil. Og en helt anden åbenhed omkring, hvor store summer de største profiler tjener. Her er der nemlig en grænse for, hvor meget de forskellige klubber må udbetale af løn.

Eksempelvis tjener en af NBAs største stjerner Lebron James intet mindre end 235 millioner kroner om året, mens Stephen Curry tjener 245 millioner kroner om året.

Også i NHL er der rigeligt med nuller på lønchecken. Flere af de danske spillere, der optræder i verdens bedste liga tjener en løn, der kan gøre de fleste misundelige.

En spiller som Nikolaj Ehlers forlængede sidste år sin kontrakt med Winnipeg Jets, så den nu løber i syv år. Det indbringer ham intet mindre end 40 millioner årligt - en samlet kontraktsum på 280 millioner kroner.