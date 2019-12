Fodbold – det fantastiske spil – har altid kastet kontroverser, chok og skandaler af sig. Og 2010'erne var bestemt ingen undtagelse.

B.T. har kastet et blik over skulderen – og udpeget 10 af årtiets største internationale fodboldskandaler.

10. Zlatan-statuen (2019)

Okay, det er måske ikke en kæmpe verdensomspændende skandale, men hos vores naboer på den anden side af Øresund fylder sagen om Zlatan-statuen en del. Der var ellers lutter smil, da Zlatan Ibrahimovic kunne afsløre en guldstatue af sig selv foran stadionet i Malmø. Men kort efter købte den excentriske svensker sig ind hos rivalerne fra Hammarby, og så var Zlatan-statuen pludselig hadeobjekt nummer et i Malmø, og adskillige gange er den blevet udsat for hærværk. Senest røg Zlatans næse.

Foto: JOHAN NILSSON

9. Det brasilianske VM-kaos (2014)

Det var ikke ren fodboldfest, da Brasilien i 2014 var vært for VM. For det var langtfra hele befolkningen, der var enig i, at store stadionbyggerier skulle finansieres af skattekroner i et land, hvor fattigdommen er særdeles udpræget. Senere kom korruptionssager i forbindelse med slutrunden frem, og det endte med, at flere brasilianske ministre måtte træde tilbage. Oven i hatten tabte de brasilianske fodboldhelte VM-semifinalen med 1-7 (!!) til de seneste tyske verdensmestre.

Foto: STRINGER/BRAZIL

8. Allardyces ultrakorte landstrænerkarriere (2016)

Det blev en usædvanlig kort karriere som engelsk landstræner for 'Big' Sam Allardyce. Èn kamp blev det til, inden har i september 2016 blev fyret. Det var den engelske avis The Telegraph, der lagde op til fyringen, da avisen med skjult kamera afslørede Allardyce i at have opfordret til brud på transferreglerne hos Det Engelske Fodboldforbund. Surt show for 'Big Sam' – men han kan i det mindste prale af, at han er ubesejret som engelsk landstræner.

Foto: GEOFF CADDICK

7. Franske stjerner i sexskandale (2014)

De franske verdensstjerner Franck Ribery og Karim Benzema var blandt de anklagede i en sexskandale, hvor flere franske landsholdsspillere blev beskyldt for at have samleje med en mindreårig prostitueret – Zahia Dehar – der senere blev realitystjerne i Frankrig. Spillerne afviste dog, at de kendte til hendes alder, da samlejet fandt sted. Og det endte også med, at ingen af stjernerne blev dømt i sagen. Men skandalen fyldte alligevel overskrifterne i alverdens medier.

Foto: FRANCK FIFE

6. Salas tragiske død (2019)

Fodboldverdenen blev i starten af 2019 grebet af en uhyggelig tragedie. Premier League-oprykkerne fra Cardiff sikrede i januar 2019 klubbens dyreste indkøb nogensinde – argentinske Emiliano Sala. Den målfarlige angriber dukkede aldrig op i lufthavnen i England. Det viste sig, at det lille propelfly, der skulle fragte Sala fra Nantes til Wales, var styrtet ned. Et par dage senere fandt man vraget på bunden af Den Engelske Kanal – med ligene af piloten og Emilano Sala indeni.

Foto: Stephane Mahe

5. Leicesters ejer omkommer i helikopterstyrt (2018)

Fra en tragedie til en anden. Premier League-klubben Leicesters enormt vellidte ejer, thailænderen Vichai Srivaddhanaprabha, lettede i oktober 2018 i sin helikopter fra midtercirklen på King Power Stadium, men kort efter mistede piloten kontrollen over maskinen, som styrtede ned på parkeringspladsen uden for Leicester-hjemmebanen. Alle fire passagerer og piloten mistede livet i ulykken, som i øvrigt skete for øjnene af den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel.

Foto: ANDY RAIN

4. Ronaldos voldtægtssag (2018)

Hvad foregik der på et hotelværelse i Las Vegas i 2009? Det spørgsmål stillede en hel fodboldverden, da den amerikanske kvinde Kathrine Mayorga i slutningen af 2018 stod frem i en tysk avis og anklagede verdensstjernen Cristiano Ronaldo for voldtægt. Juventus-stjernen har erkendt, at han havde sex med kvinden, men at de var enige om det. Allerede i 2010 betalte Ronaldo kvinden et millionbeløb for at glemme sagen. Men hendes tavshed holdt kun i en håndfuld år. Sagen er endnu ikke afsluttet.

Foto: TOBY MELVILLE

3. Racismen boblede (2010-2019)

Det blev desværre heller ikke i 10'erne, at vi kom racismen i fodbold til livs. Især i årtiets afsluttende år eskalerede tribunernes tilsvininger af sorte spillere. Et af de værste tilfælde fandt sted, da det engelske landshold i oktober 2019 besøgte Bulgarien i EM-kvalifikationen. Kampen blev afbrudt to gange på grund af grove racistiske tilråb og abelyde fra bulgarske tilskuere – rettet mod englændernes mørklødede spillere. Det endte med, at Uefa på håbløs vis straffede både Bulgarien og England med bøder.

Foto: CARL RECINE



2. VM-Qatarstrofe (2010-2019)

Store dele af årtiet er blevet brugt til at ryste på hovedet ad valget som Qatar som VM-vært. Oliestatens grove misbrug af de migrantarbejdere, der skal bygge de store VM-stadioner, har fået diverse menneskerettighedsorganisationer til at råbe op. Rapporter viser, at de underbetalte arbejdere udsættes for kummerlige leveforhold og dødsensfarlige arbejdsforhold, og det vurderes, at 4000 migrantarbejdere vil have mistet livet, når slutrunden fløjtes i gang i 2022.

Foto: MARWAN NAAMANI

1. Fifa! (2015)

Korruption, snyd og millioner under bordet. I mange år gik de særdeles magtfulde herrer i Fifa fri. Men 10'erne blev årtiet, hvor der endelig blev ryddet op i det internationale fodboldforbund. Der kom for alvor skub i processen i maj 2015, da schweizisk politi anholdt flere korruptionsmistænkte fodboldfolk i forbindelse med en Fifa-kongres og præsidentvalg i Zürich. Anholdelserne skete på initiativ af det amerikanske justitsministerium. Et par måneder forinden var Fifa-præsident Sepp Blatter blevet afsat efter flere mistænkelige sager – bl.a. tildelingen af VM-værtskabet til Qatar.