Tom Bradys aftale med Tampa Bay Buccaneers er nu på plads, meddeler NFL.

Mere end 200 millioner kroner om året.

Det kan quarterbacken Tom Brady sætte ind på bankkontoen, når han tiltræder i Tampa Bay Buccaneers i den amerikanske footballliga, NFL, forud for den kommende sæson.

Bradys skifte til Buccaneers fra New England Patriots er nu på plads, skriver nfl.com.

Den 42-årige stjernequarterback kan se frem til en årsløn på omkring 30 millioner dollar, hvilket svarer til 205 millioner danske kroner efter den aktuelle kurs.

Brady har spillet hele sin NFL-karriere i New England, hvor han har været i 20 sæsoner og vundet Super Bowl seks gange. Det gør ham til den mest vindende spiller i ligaens historie.

Han meddelte tirsdag, at han ville forlade New England Patriots, og nu står det altså klart, at karrieren fortsætter i Florida og Tampa Bay.

/ritzau/