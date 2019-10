De danske mestre fra Aalborg Håndbold bliver en profil rigere, når Nikolaj Læsø støder til truppen næste år.

Torsdag meddelte Århus Håndbold, at ligatopscorer Nikolaj Læsø var blevet solgt til en unavngiven klub.

Fredag blev der sat navn på Læsøs nye arbejdsgiver, da Aalborg Håndbold annoncerede købet af aarhusianernes profil.

Det bliver dog først efter sæsonen - i sommeren 2020 - at Læsø skifter til ligakonkurrenten på en treårig kontrakt.

- Det er et naturligt skridt at tage for mig på nuværende tidspunkt i min karriere. Jeg er klar på nye og større udfordringer og føler, at Aalborg Håndbold er det helt rigtige valg for mig.

- Jeg ser frem til at blive en del af klubben og til at spille med om titler foran de mange nordjyske håndboldfans, siger Nikolaj Læsø til Aalborgs hjemmeside.

Aalborg-direktør Jan Larsen glæder sig over, at klubben får tilføjet en alsidig spiller.

- Jeg glæder mig virkelig meget over tilgangen af Nikolaj Læsø. Han er en utrolig dygtig spiller, der besidder et fremragende skud og et godt blik for spillet, mens han samtidigt er en glimrende forsvarsspiller.

- Derudover har han fortsat potentialet til at bygge endnu flere lag på sit spil, og vi ser frem til, at det bliver som en del af Aalborg Håndbold, siger Larsen.

Den 22-årige bagspiller er topscorer i Primo Tours Ligaen med 58 mål efter syv kampe.

/ritzau/