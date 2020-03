Åge Hareides tid som dansk landstræner er forbi.

Det vurderer nordmanden selv, efter at det tirsdag ligger fast, at sommerens EM-slutrunde udskydes til 2021 på grund af coronavirussens hærgen.

»Sagen er klar. Min kontrakt udløber 31. juli (i år, red.), så der er desværre ikke noget at gøre,« siger han i et interview med Dagbladet:

»Jeg bekræfter, at EM ryger for mit vedkommende. I øjeblikket står verden stille, og det er vigtigt at påpege følgende: En EM-slutrunde betyder kun lidt i sammenligning med alt det. For mig er det selvfølgeligt ærgerligt at gå glip af det, men lige nu mister folk livet, folk mister deres job. Det er det, som tæller.«

Dermed går Åge Hareide glip af det store afsluttende højdepunkt på tiden som dansk landstræner, inden Kasper Hjulmand tager over.

Det skulle endda have været en slutrunde på hjemmebane i København med det danske landsholds tre indledende kampe i Parken, men det kommer altså først til at ske om mere end et år.

I øjeblikket ligger al fodbold i Europa stille for at forhindre coronavirussen i at sprede sig. Lige fra Superliga til Premier League til Champions League og Europa League. Her er der endnu uafklaret, hvad der skal ske, mens EM nu efter planen afvikles med et års forsinkelse.

»Nu er det vigtigste, at vi følge de råd og anmodninger, som myndighederne kommer med. Så må vi håbe, at folk kan holde sig sunde, at folk får deres job tilbage, og at verden kan vende tilbage til normalen,« siger Åge Hareide til Dagbladet.

Åge Hareide siger selv, at han er færdig som dansk landstræner. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Åge Hareide siger selv, at han er færdig som dansk landstræner. Foto: Liselotte Sabroe

Den norske tilføjer dog i et interview med Ritzau, at der er noget 'uforløst' i at forlade landsholdet på denne måde - mens han glæder sig over, at det ikke er forgæves, at han har kvalificeret Danmark til EM. Fordi slutrunden ikke helt aflyses.

»Fodbold-EM kommer jo stadig til Danmark næste år, og det er vigtigt, at de danske fans får den fest. Spillerne, som jeg har haft, og de spillere, der er aktuelle til landsholdet, skal blive ved med at være i god form, så de kan spille et godt EM næste år. Situationen er speciel, men jeg bliver nødt til at kigge fremad,« siger nordmanden.

Han ved ikke, hvad de kommende måneder, hvor han officielt stadig er landstræner, byder på.

»Der er ikke så meget at lave nu, for jeg har ikke flere kampe. Men generelt er der ikke så meget at lave i denne situation. Vi skal have styr på coronavirus først, før vi kigger længere frem end det,« siger han.