Norske Magnus Carslen og amerikanske Fabiano Caruana ender med remis i åbningspartiet i VM i skak i London.

Det norske skakgeni Magnus Carlsen misser fredag sejren i VM-åbningskampen mod amerikaneren Fabiano Caruana.

Magnus Carlsen, som har siddet på VM-tronen i skak siden 2013, var ellers godt på vej mod en sejr i åbningspartiet i VM i den britiske hovedstad, London.

Med sorte brikker styrede Carlsen ifølge beregningerne direkte mod en sejr. Men efter sit træk nummer 40 måtte Carlsen erkende, at han var på forkert kurs.

Efter en maratonkamp på alt syv timer og 112 træk, endte det hele med remis.

Og den 27-årige nordmand er skuffet over sin egen præstation.

- Jeg har blandede følelser. Jeg tror, at jeg viste i dag, at jeg ikke nødvendigvis gik efter remis. Selvfølgelig er jeg ikke så begejstret for den måde, partiet udviklede sig, siger Magnus Carlsen på et pressemøde.

- Jeg kunne have fået mere ud af det. Så ja, det er blandede følelser.

VM-kampen mellem Magnus Carlsen og Fabiano Caruana spilles over 12 partier og varer frem til 28. november. Den første, der sikrer sig 6,5 parti, tager VM-titlen.

De to spillere har forud for årets VM mødt hinanden 33 gange. Det er foreløbig blevet til ti sejre til nordmanden og fem til Caruana.

Nordmanden vandt første gang VM-titlen i 2013, da han slog indiske Viswanathan Anand. Året efter forsvarede Carslen titlen - igen mod Anand - inden han i 2016 besejrede Sergej Karjakin fra Rusland.

