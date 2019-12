Russiske Yuri Ganus erkender landets datamanipulation og kritiserer regeringen, men tilliden skal genopbygges.

Der lyttes nysgerrigt og med en vis skepsis, når Yuri Ganus åbner munden.

Holdningerne til chefen for Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) er delte, men sikkert er det, at Ganus har vakt opsigt med sine udmeldinger om landets dopingskandale i sin stilling som landets førende dopingbekæmper.

Han har kritiseret Ruslands sportsminister, Pavel Kolobkov, for ikke at gøre noget ved problemet og opfordret præsident Vladimir Putin til at komme mere på banen.

Og så har Ganus talt åbent om den omfattende manipulation af data om russiske atleters dopingprøver, mens Kolobkov afviser, at det har fundet sted.

Datafifleriet kan føre til fire års udelukkelse af Rusland som nation fra store sportsbegivenheder, hvis Det Internationale Antidopingagentur (Wada) følger en række anbefalinger om sanktioner fra et udvalg under Wada.

Det afgøres på et møde i Lausanne i Schweiz på mandag.

Dopingskandalen rullede første gang i 2015, da en uafhængig Wada-komité afslørede beviser for et årelangt statskontrolleret dopingprogram i Rusland.

Det førte til en karantæne, der betød, at flere end 100 russiske atleter blev udelukket fra OL i Rio, mens Rusland som nation blev nægtet adgang til vinter-OL i 2018.

Karantænen blev ophævet i september 2018, men et år senere kom den nye bombe fra Wada, der konstaterede omfattende snyd med data fra et laboratorium i Moskva.

Over for Ekstra Bladet kaldte Yuri Ganus i oktober situationen for "den største sportslige krise nogensinde", og han har flere gange opfordret nationen til at se indad.

Men ordene fra manden, der modsiger den russiske regering, bliver ikke taget lige bogstaveligt af alle.

Travis Tygart, chef for USA's Antidopingagentur (Usada), lagde ikke fingre imellem, da han over for AFP kaldte Yuri Ganus for en brik i et spil.

- Det bedste forsvar, hvis data er blevet manipuleret, er at foregive, at han er uafhængig. Men det er han ikke.

- Jeg tror, det er et spil, og det er et velorkestreret spil, sagde han tidligere på ugen.

Anti Doping Danmarks direktør, Michael Ask, har mødt Yuri Ganus flere gange og kender ham efterhånden rimelig godt.

Sammenholdt med oplysninger, som Ask har fået fra kollegerne hos Storbritanniens Antidopingagentur (Ukad), har han et indtryk af, at Ganus forsøger at trække Rusada i den rigtige retning.

- Yuri Ganus har sat et nyt hold, og ud fra hvad vi kan se, at han siger og gør, så forsøger han at rydde op og har rykket noget.

- Men Rusland er et kæmpe land med en kompliceret politisk struktur og nogle gamle traditioner i deres idræt helt fra sovjettiden, så det er en supertanker, der skal vendes, siger han.

Det store spørgsmål er, om resten af antidopingbranchen kan have tillid til Ganus, når han eksempelvis opfordrer Ruslands atletikchefer til at gå af, anerkender russiske fejl og forventer, at Rusland bliver udelukket fra OL.

- I antidopingkredse spørger vi også os selv, om han er reel eller sendt i byen af en større konspirationssammenslutning. Det er svært at svare på, men jeg har ikke set beviser på, at han skulle være sendt i byen af nogen, lyder det fra Michael Ask.

Indtil det modsatte er bevist, skal Yuri Ganus "tages på ordet", mener Jens Sejer Andersen, der er international direktør for Play the Game. En organisation, der kæmper for gennemsigtighed i sport.

Men tilliden til Ganus og Rusada skal opbygges over tid, og her kan russerens personlighed blive en fordel for ham.

- Yuri Ganus er en yderst venlig og udadvendt mand. Han er en stor, hjertelig skikkelse og højrøstet på en positiv måde.

- Han lever op til forestillingen om om ikke den russiske bjørn - så den russiske bamse. En stor rund og venlig mand, som er let at få i tale. Og det betyder jo også noget i de personlige relationer, siger direktøren.

Ligesom Michael Ask ser Jens Sejer Andersen det som et positivt signal, at Ganus ikke holder igen med kritikken af dopingproblemerne.

- Han har talt helt åbent om manipulationen af data. Han har meget højlydt beskrevet, hvor alvorligt dopingproblemet er i Rusland. Han beskriver, hvor dybt det stikker og virker ikke selv til at skjule noget om fortidens synder. Det må man jo tage for gode varer.

- Men som alle andre tillidsforhold er det noget, der bygges op over tid, og det er for tidligt at smide al skepsis over bord, siger han.

Til Ekstra Bladet sagde Yuri Ganus i oktober, at han har modtaget trusler for at have talt om datafifleriet. Men han vil have alle fakta frem i lyset.

- For mig er det en mission, og jeg arbejder i fuld offentlighed. I nationens interesse, sagde Ganus til avisen.

Ganus' udmeldinger skal ses i lyset af et par pludselige dødsfald i 2016. Inden for få uger døde de tidligere Rusada-chefer Nikita Kamayev og Vyacheslav Sinev, der blev henholdsvis 52 og 58 år.

Kamayevs dødsårsag blev beskrevet som et hjertetilfælde. En uge senere kom det frem, at han ville skrive en afslørende bog om dopingbrug i russisk sport. Årsagen til Sinevs død var ukendt.

Det hører til sjældenhederne, at personer i fremtrædende stillinger går imod den officielle regeringslinje i Rusland. Det påpeger seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel Hansen.

- Det er enormt bemærkelsesværdigt, og det er muligt, at det kræver et enormt mod. Han ved jo godt, hvad der måske kan ske, siger seniorforskeren.

- Han bringer sig selv meget tæt på udgangen af antidopingagenturet ved at komme med den slags kritik. Men det er også muligt, at det er en del af en større orkestreret kampagne for at overbevise om, at nu kan man stole på det russiske antidopingagentur.

