Først smed han hustruen på porten for en realitystjerne. Siden blev Malik Beasley igen single. Så undskyldte NBA-spilleren til sin ekskone, influenceren Montana Yao, for at have været utro med tv-personligheden Larsa Pippen.

Og nu er der så åben Instagram-krig mellem de to kvinder.

For mens sidstnævnte hele tiden har hævdet, at hun troede, Malik Beasley var blevet skilt, da de to fandt sammen, påstår Montana Yao det modsatte.

Noget, hun endnu en gang understregede, da Michael Beasley mandag valgte at sige undskyld til Yao, fordi han havde været utro.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af MONTANA (@montanayao)

Og det fik Larsa Pippen til at lave et langt opslag på Instagram, som News nåede at tage et screenshot af.

'Hej søde. Jeg kan bruge hele dagen på at skrive frem og tilbage på internettet, men det ville jeg – kvinde til kvinde – aldrig gøre på grund af en mand,' indleder Larsa Pippen, der herefter fortæller, at hun vil dele sandheden om Beasley.

'Når jeg tænker på ham, og hvordan han behandlede dig og dit barn, vil jeg ikke have ham i nærheden af mit. Enhver mand, der vender ryggen til sit barn og efterlader moren uden en krone, er ikke en rigtig mand,' skriver Pippen med henvisning til, at Malik Beasley forlod Montana Yao og parrets søn, Makai.

Det har lydt, at NBA-spilleren smed dem ud fra parrets fælles hjem, hvilket i sidste ende fik Yao til at søge om skilsmisse tilbage i december.

Malik Beasley er havnet i noget af et drama. Foto: RONALD MARTINEZ Vis mere Malik Beasley er havnet i noget af et drama. Foto: RONALD MARTINEZ

'Han græd alt for meget. Han er nærig, men du så heller ikke skyggen af et hustrubidrag, så det ved du allerede,' skriver Larsa Pippen videre.

'Hvis du en dag finder en anden mand, der vil have dig for den, du er, og ikke al den gratis presse, jeg giver jer begge, så hold fast i ham. Malik var en skørtejæger, der gik efter mig, længe før jeg vidste, du eksisterede. Jeg har de private beskeder, og det ved han godt,' skriver Larsa Pippen, inden hun afslutter:

'Sidst men ikke mindst håber jeg ikke, du misforstår, men alle mine smukke børn, som du refererede til, skal aldrig læse om, at deres far ikke ville dem. Du burde bekymre dig om den fortælling, I to er nødt til at finde på, for at forhindre jeres søn i at skulle håndtere den virkelighed. Hvis du vil kende sandheden, kan du gå ind på min OnlyFans-profil,' skriver Pippen med henvisning til det sociale medie.

En besked, der har fået Montana Yao op i det røde felt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Larsa Marie (@larsapippen)

'I gjorde begge noget, der i den grad var forkert, men det var DIG, der simpelthen begyndte at snakke lort om mig, som om jeg var galt på den?' skriver Yao, der herefter revser Pippen for hendes udseende og for at ringe til paparazzi hver eneste dag.

'Du gik til medierne, fordi du ville have, alle skulle tro, du stoppede det med Malik, fordi du er flov over at indrømme, at du bare bliver sendt videre som en varm kartoffel. Lad os droppe løgnene. Har du med din alder ikke lært, det giver bagslag? Du forsøgte at narre Malik til at starte i fertilitetsbehandling med dig, er du sindssyg? Du bruger knap nok tid med de børn, du har i forvejen,' skriver hun.

Larsa Pippen har fire børn med sin eksmand, som hun blev skilt fra i 2019. Eksmanden er en af NBAs bedste spillere op gennem 90erne, Michael Jordans makker i Chicago Bulls, Scottie Pippen.