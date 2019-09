Basketball-historiens vel nok mest farverige personlighed, Dennis Rodman, er nok ikke kedelig at få som bordherre ved en konfirmation eller ved et sølvbryllup.

Den amerikanske 'larger-than-life'-type har nemlig en historie eller to, som de fleste får svært ved at matche.

For eksempel afslører han nu, at han i sin tid fik et særdeles generøst tilbud fra ingen ringere end Madonna.

Det skete, da Rodman forleden besøgte podcasten 'The Breakfast Club', og her faldt snakken på hans kærlighedsforhold med 'The Material Girl' i midten af 90'erne.

Foto: MIKE BLAKE

Og i denne periode var Madonna særdeles opsat på at reproducere sig sammen med den to meter høje Chicago Bulls-stjerne.

»Hun sagde, at hvis jeg gjorde hende gravid, så ville hun betale mig 20 millioner dollar (godt 135 millioner kroner, red.),« fortalte Rodman, der dog ikke tog imod det flotte tilbud.

Dennis Rodman var en af del af 90'ernes meget succesfulde Chicago Bulls-hold, hvor han sammen med blandt andet Michael Jordan og Scottie Pippen begejstrede basketfans fra hele verden. Senere spillede han blandt andet også for Los Angeles Lakers.

Særdeles flamboyant tøjstil og farverige frisurer er blevet hans trademark. Og i dag er han også kendt for sit skøre venskab med den nordkoreanske diktator Kim Jong-un.

Efter forholdet med Madonna var Dennis Rodman i en overgang gift med Baywatch-stjernen Carmen Electra. Foto: FREDERIC BROWN