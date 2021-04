Tomme haller, ubrugte overtrækstrøjer og rene sportssokker.

Coronanedlukningen har været hård for idrætsforeningerne og de mange sportsglade danskere, der hver uge pakker tasken for at få sved på panden. Det afspejler sig tydeligt i antallet af medlemmer hos DGI og Danmarks Idrætsforbund, der tilsammen har mistet hele 89.619 på et år.

Det oplyser forbundene i en fælles pressemeddelelse.

Den store medlemsflugt kommer efter flere år med fremgang. I 2019 havde DIF og DGI eksempelvis en fremgang på næsten 50.000 medlemmer, og den seneste udvikling vækker derfor stor bekymring.

Danmarks Gymnastik Forbund har oplevet et større medlemsfald på grund af pandemien og den efterfølgende nedlukning. Foto: Jørgen Kirk Vis mere Danmarks Gymnastik Forbund har oplevet et større medlemsfald på grund af pandemien og den efterfølgende nedlukning. Foto: Jørgen Kirk

»Efter et 2020 med store udfordringer for idræts- og foreningslivet er det ikke overraskende, at vi ser et generelt fald i idrætsforeningernes medlemstal. Men det er bekymrende for både vores fysiske, mentale og sociale sundhed,« siger Niels Nygaard, formand i DIF, og fortsætter:

»Det har været afgørende, at idrætsforeningerne har været så hurtige til at omstille sig. Og så har vi oplevet stor opbakning i form af statslige corona-hjælpepuljer og kommunale indsatser. Nu skal vi sætte alt kraft ind på, at børn, unge og voksne vender tilbage til aktive fællesskaber.«

Gennem de seneste måneder har specielt DIF lagt pres på for at få åbnet mere af indendørsidrætten, der har været lukket ned siden 16. december sidste år som en del af den anden store coronanedlukning.

Her har man især lagt vægt på idrættens betydning for børns fysiske og psykiske helbred, der har lidt voldsomt af, at de ikke har kunnet gå til de fritidsaktiviteter, de plejer.

Medlemstal for 2020 Fodbold: 321.222 (-19.729)

321.222 (-19.729) Gymnastik: 274.103 (-28.699)

274.103 (-28.699) Svømning: 224.757 (-17.778)

224.757 (-17.778) Fitness: 172.683 (-10.569)

172.683 (-10.569) Golf: 157.504 (+5.763) Kilde: Danmarks Idrætsforbund

Men på trods af næsten 90.000 færre medlemmer er faldet faktisk mindre slemt end frygtet. Hos DGI og DIF glæder man sig derfor også over, at mange har holdt fast i deres medlemskab og betalt kontingent, selvom idrætten i store perioder af 2020 var lukket helt ned eller underlagt forskellige restriktioner.

Af samme grund har man også et håb om, at udviklingen vil vende, i takt med at der inden længe åbnes mere op.

»Vi ved, at de store sociale savn og den manglende motion både påvirker vores trivsel og folkesundheden. Derfor skal vi have børn, unge og voksne tilbage i idrætsforeningerne og de aktive fællesskaber hurtigst muligt. Men vi er også nødt til at arbejde på den lange bane sammen med kommuner og andre organisationer for at tage hånd om dem, der har behov for ekstra støtte og motivation for at komme tilbage i de gode vaner. Ellers risikerer vi, at coronakrisen udvikler sig til en langvarig sundhedskrise med en tung social slagside,« siger formand for DGI Charlotte Bach Thomassen.

DGI og DIF forudser dog, at tallene for 2021 også kan ende med at se nedslående ud.

I år har idrætsforeningerne nemlig fortsat været hårdt ramt af nedlukning, hvor der først blev åbnet op for udendørsidrætten 1. marts, mens det på grund af restriktioner endnu ikke har været muligt at dyrke indendørsidræt.

Børn op til 18 år har dog udsigt til at komme i gang med indendørsidrætten igen fra 21. april, mens de voksne ifølge genåbningsplanen følger efter 6. maj.