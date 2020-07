Til oktober kan Bernie Ecclestone fejre sin 90 års-fødselsdag, men allerede nu slår han det fast: Han vil gerne have flere børn.

Den tidligere Formel 1-boss og stenrige forretningsmand blev i onsdags far til sit fjerde barn, Ace, som han har fået med hustruen Fabiana Flosi.

Barnet er den 44-årige Flosis første, og hun er ikke færdig med at få børn, forklarer Bernie Ecclestone.

»Nu hvor jeg har mere tid, håber jeg at tilbringe mere tid med min søn under hans opdragelse,« siger Ecclestone ifølge The Sun.

Foto: ANDREJ ISAKOVIC

»Jeg ved ikke, om vi skal stoppe her, men måske skulle han have en lillesøster eller lillebror. Fabiana har sagt, at hun ønsker en familie, og det er ikke noget problem for mig. Et halvt dusin børn ville være fantastisk.«

Bernie Ecclestone har i forvejen tre døtre: 65 årige Deborah, 35-årige Tamarah og 31 årige Petra fra to forskellige ægteskaber.

Dengang var han mere bekymret om at drive sin virksomhed, men nu er der altså tids nok til at tage sig af børn, siger han.

Aces fødsel gik i øvrigt ganske hurtigt og udramatisk, forklarer Fabiana Flosi.

»Det hele var så let. Fødslen var ovre på 25 minutter. Gud ske lov,« siger hun.

Bernie Ecclestone har været gift med Fabiana Flosi siden 2012.