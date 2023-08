Onsdag aften vil der være proppet – rigtig proppet – i og omkring Fælledparken på Østerbro i København.

Her tørner FC København sammen med Rakow i den afgørende kvalifikationskamp til Champions League, hvor 30.000 vil være på lægterne - men det er ikke den eneste begivenhed på Østerbro onsdag aften.

På den anden siden af vejen står 30.000 iført løbesko klar til at løbe DHL-stafet i Fælledparken.

Og det kan skabe trafikale problemer, skriver KøbenhavnLIV.

Særligt fordi, at Øster Allé er helt spærret for trafik.

DHL-stafetten taget i betragtning, er FC København også kommet med en opfordring til sine fans.

'Vi opfordrer derfor alle til så vidt mulig at lade bilen stå og benytte offentlig transport, hvis du ikke har mulighed for at gå eller cykle til Parken', lyder det.

Kampen mellem FC København og Rakow begynder dog først klokken 21, hvorfor arrangørerne bag DHL-stafetten er fortrøstningsfuld og forventer, at deres løbere er taget hjem ved kampens sluttidspunkt.

Lars Nissen, der er eventchef i Sparta, siger også til KøbenhavnLIV, at man sammen med FC København og politiet har forberedt sig på aftenen.

De første DHL-løbere løber over startlinjen onsdag aften klokken 18.