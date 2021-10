»Jeg blev knust, da jeg fik diagnosen. Jeg er stadig lidt rystet.«

Sådan lyder det fra den tidligere rugbystjerne Bobbie Goulding. For i en alder af blot 49 år er han blevet ramt af demens. Det fortæller han i et interview med Daily Mail.

»Jeg har aldrig været bange for noget i mit liv. Jeg er bange nu. Jeg har en fantastisk familie og et barnebarn. Han betyder alt for mig, jeg forguder ham. Hvis det her går stærkt, får jeg måske ikke meget tid med ham,« fortæller englænderen.

Bobbie Gouldring har efter sin karriere kæmpet med et misbrug af både alkohol og stoffer. For tre år siden kørte han ind i et træ og punkterede en lunge. Noget, der blev et vendepunkt for den 49-årige tidligere sportsstjerne, der i dag har fået sit liv på ret køl.

Han arbejder i og ejer et fitnesscenter, og den hårde diagnose har derfor også tæret på ham.

Det lægger han ikke skjul på, og Bobbie Goulding fortæller, at han tror, den er kommet i kølvandet på en hård karriere, der har budt på mange slag i hovedet. Alligevel blev han chokeret, da han fik lægens dom, på trods af at han havde begyndende demenssymptomer.

»Det er kommet ud af det blå, som var jeg blevet ramt af en bus. Det er hårdt. Jeg tænkte slet ikke på demens, jeg troede bare, mit liv var sådan,« forklarer Goulding, der i sin karriere blev slået bevidstløs seks gange.

Han kan glemme, hvad han skal efter ti minutter, han har en øget diskussionslyst, og han må allerede have hjælp af sin familie til at overholde aftaler.

»Jeg accepterede det hele, da jeg spillede. Jeg vidste ikke bedre dengang. Det, der skal ændres, er behandlingen, når der sker ting. Når du bliver slået bevidstløs, skal du ikke spille mere. Vi blev forsømt. Jeg håber, tingene har ændret sig, og at spillerne bliver behandlet bedre,« siger Goulding, der i karrieren spillede for blandt andre Wigan, Leeds og St. Helens, ligesom han også var på det engelske landshold.

Bobbie Goulding slår dog fast, at han ikke ønsker, at folk skal have ondt af ham.

Han vil kæmpe, alt det han kan, og så håber han, at hans åbenhed kan være med til at sætte fokus på hovedskader i sporten.