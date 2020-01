Lolo Jones er kommet frem til, at hun nok aldrig skulle have sagt det.

»Det var en fejl. Det slog alle mine dates ihjel. Nu har jeg ikke en chance - før havde jeg i det mindste en chance,« siger hun.

I en samtale med komikeren Kevin Hart (i programserien 'Cold as Balls') fortæller den 37-årige amerikanske atlet nu, hvilke konsekvenser det har haft, at hun valgte at fortælle åbent om en opsigtsvækkende detalje i sit liv.

Hun er stadig jomfru. Hun har aldrig haft sex. På grund af sin kristne tro har hun valgt at vente, til hun bliver gift.

Lolo Jones i bobslædedragt. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Lolo Jones i bobslædedragt. Foto: LUCAS JACKSON

Hvilket hun altså ikke er blevet endnu.

Og nu har hendes åbenhed altså gjort det endnu svære at finde kærligheden, men i det mindste har det afhjulpet et andet problem.

»Tidligere var jeg usikker på, hvornår det rette tidspunkt var at sige det. Skulle han lære mig lidt bedre at kende, eller skulle jeg bare smide bomben,« som hun forklarer i interviewet med Kevin Hart,

Lolo Jones har haft en helt særlig karriere, da hun som en af kun få atleter har deltaget ved både sommer-OL og vinter-OL.

Lolo Jones i løbedragt. Foto: Christian Petersen Vis mere Lolo Jones i løbedragt. Foto: Christian Petersen

Som hækkeløber var hun med ved OL i 2008 og 2012 som hækkeløber for USA, mens hun i 2014 stillede op som en del af det amerikanske bobslæde-hold.

Det er dog aldrig lykkedes for den alsidige atlet at vinde en olympisk medalje (hun har dog vundet guld ved VM i begge discipliner), men hun satser i øjeblikket på ét sidste skud vedd årets OL i Tokyo.

Hun fortæller videre i det nye interview, at en af grundene til den manglende succes måske i virkeligheden skyldes den manglende sex.

»Som en kvindelig atlet hjælper det faktisk at have sex. Det er godt for hormonerne, så jeg løber faktisk med en ulempe,« siger Lolo Jones.

Vis dette opslag på Instagram Ice bath with @kevinhart4real. This episode of Cold as balls should be named Blue Balls since kevin is interviewing a virgin and grilling me about how much people hook up in the Olympic Village . Check out the full episode link in Stories ⁣ ⁣ or check my highlights at the top. #lol #coldasballs #yougonelearntoday Et opslag delt af Lolo Jones (@lolojones) den 21. Jan, 2020 kl. 5.31 PST

Hun har tidligere fortalt, at hun har 'fået knust sit hjerte mange gange' på grund af sin standpunkt omkring ikke at have sex inden ægteskab.

Og hun har sagt, at hun sandsynligvis stadig er single, fordi 'fyre ikke gider venter på piger'.

Hun har også tidligere fortalt, hvor stor en 'præstation' det egentlig er at forblive med at være jomfru.

»Det er det sværeste, jeg har gjort i mit liv. Sværere end at træne til OL. At være jomfru har været sværere end at studere på college,« har hun sagt.