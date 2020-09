I 2013 var hun ved at drukne. Men på samme strand i år satte Maya Gabeira verdensrekord.

For den 11. februar hoppede den 33-årige brasilianer endnu engang på sit surfbræt på Nazaré-stranden i Portugal.

En strand, der er kendt for sine høje bølger. Hun var den eneste kvinde i feltet den dag, hvor hun endte med at slå sin egen rekord.

22,4 meter høj var bølgen, hun surfede på, og det var ikke blot den største bølge, en kvinde nogensinde har stået på.

NEW RECORD: Largest wave surfed - unlimited (female) - 73.5 foot (22.4 metres). Congratulations to Brazil's Maya Gabeira



@wsl / Pedro Miranda

Det er nu også slået fast, at det er den største i denne sæson for begge køn. Det skriver New York Times.

»Jeg var mere modig end normalt. Det var tæt på at gå helt galt. Jeg har aldrig været så tæt på en så kraftfuld eksplosion (af lyd og vand, red.). Jeg har aldrig følt den energi og larm før. Det var virkelig skræmmende,« har Maya Gabeira tidligere fortalt.

Heldigvis endte det godt for hende - denne gang. For tilbage i 2013 på præcis den samme strand var Maya Gabeira tæt på at drukne efter at have prøvet kræfter med en stor bølge.

Den 33-årige sportsstjerne modtog førstehjælp og måtte hastes til hospitalet, hvor hun fik tre operationer i sin rygsøjle.

»Jeg indså, at det værste der kunne ske for mig i havet var ved at ske. Jeg led meget i de minutter, hvor jeg langsomt mistede bevidstheden. Jeg troede aldrig, jeg skulle se min familie igen. Så fandt jeg fred. Jeg accepterede døden,« har Maya Gabeira tidligere fortalt om de skræmmende minutter.

Det endte dog lykkeligt for brasilianeren, der startede med at surfe professionelt, da hun var 17 år gammel og boede i Australien.

En sportsgren, der har kastet mange trofæer af sig og nu kan hun altså også prale med at være indehaver af en Guiness-rekord.

'Jeg troede aldrig, det kunne ske. Det føles stadig surrealistisk. At have en kvinde i denne position i en mandsdomineret sport er en drøm, der går i opfyldelse,' skrev hun på Instagram.