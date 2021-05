I årevis var hun fast inventar på tv-skærmene. Men de seneste fem år har seerne ikke set skyggen af den garvede vært Line Baun Danielsen.

Og selv om det med fjernsyn skulle være et afsluttet kapitel, så er hun nu klar til et regulært comeback - og endda med sporten som det helt store omdrejningspunkt. Hendes gamle hjemmebane.

Line Baun Danielsen har nemlig takket ja til jobbet som vært for OL-dækningen på Discovery.

»Jeg troede aldrig, jeg skulle tilbage på skærmen.«

»Nogle bøger kan godt tåle et kapitel til, og lige præcis det her passer så godt i forhold til min kærlighed til sport. Og så synes jeg, det er en god måde at slutte en cirkel i min tv-karriere,« siger den 59-årige journalist.

Line Baun Danielsen har både privat og professionelt en lang fortid med sport.

Hun har selv iklædt sig tandbeskytter og skøjter som ishockeyspiller. Hun har været sportsjournalist på TV2, og hun sidder stadig klistret til skærmen, når der bliver dystet i alt fra atletik til cykelsport og ikke mindst ishockey.

Hun har arbejdet med fjernsyn i hele 25 år - på alt fra "Sporløs" på DR1, sportsprogrammet "Onside" på TV3 til "Go' Morgen Danmark" på TV2 - og har tidligere dækket OL, da det blev afholdt i Barcelona tilbage i 1992 og igen i 2000, da det blev afholdt i Sydney.

Men efter en længere pause, siden hun stoppede på TV2 Lorry i 2016, er det alligevel lidt som at begynde forfra.

»Jeg har virkelig sommerfugle i maven. Og det er på en måde enormt livgivende, at den følelse kan blive genopvakt, når man har været så mange år i gamet og har oplevet så meget og dækket alle de ting, jeg har. Så det glæder jeg mig helt vildt meget til,« siger hun og fortsætter:

»Jeg vil gå til opgaven med enorm ydmyghed. Jeg har ikke tænkt mig at komme som hende, der tror, at hun ved og kan alt, fordi hun har lavet tv i 25 år. Tværtimod. Jeg læner mig op ad de unge fremadstormende mennesker, der er på redaktionen,« siger Line Baun og tilføjer:

»Jeg går i lære fra starten af juli, for jeg har selv bedt om at få banket rusten lidt af på alle mulige fronter.«

Dermed regner Line Baun Danielsen med at være tilbage i værtsform, når de olympiske lege løber af stablen fra den 23. juli til den 8. august i Tokyo.

I OL-dækningen skal 59-årige Line Baun Danielsen indgå i et makkerskab med 27-årige Simon Egeskov, som er vært og reporter hos Discovery. - Jeg tror, vi bliver et rigtig godt makkerpar med stor respekt for hinanden og de ting, vi hver især kommer med. Diversitet er mange ting, men det er sgu også alder, lyder det fra Line Baun Danielsen om sin 32 år yngre medvært. Per Arnesen/Discovery Danmark/Free Vis mere I OL-dækningen skal 59-årige Line Baun Danielsen indgå i et makkerskab med 27-årige Simon Egeskov, som er vært og reporter hos Discovery. - Jeg tror, vi bliver et rigtig godt makkerpar med stor respekt for hinanden og de ting, vi hver især kommer med. Diversitet er mange ting, men det er sgu også alder, lyder det fra Line Baun Danielsen om sin 32 år yngre medvært. Per Arnesen/Discovery Danmark/Free

Hos Discovery har de da også fuld tiltro til, at Line Baun Danielsen kommer til at kaste glans over værtsrollen.

»Vores ambition har været at sætte et utrolig stærkt OL-hold, og her var Line for os en oplagt kandidat grundet sin baggrund og mange år i branchen. Den erfaring og professionalisme, hun bidrager med, er en klar gevinst for vores OL-dækning,« siger Søren Klæstrup, som er Head of Sports hos Discovery Danmark.

»Og så brænder Line jo bare igennem, når hun er på skærmen. Det har hun altid gjort, og det kommer hun også til denne sommer under OL,« tilføjer han.

Line Baun Danielsen skal ikke styre slagets gang alene, men bliver en del af et værtshold og får den 27-årige sportsvært Simon Egeskov som makker.

Og selv om de to faktisk kun har mødt hinanden en enkelt gang, ser hun frem til samarbejdet.

»Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi får et rigtig fint makkerskab. Han er to år ældre end min ældste søn, så vi kunne lige så godt have været mor og søn,« fortæller Line Baun Danielsen, som har sønnerne Rasmus og Emil på 20 og 25 år fra ægteskabet med fodboldspilleren Jan Bartram.

»Men han er kompetent på sit felt. Og han er nok lige så nervøs for mødet med mig - på den gode måde. Jeg tror, vi bliver et rigtig godt makkerpar med stor respekt for hinanden og de ting, vi hver især kommer med.«

»Diversitet er mange ting, men det er sgu også alder. Så det signal, man sender ved at sætte os to sammen, er også en af grundene til, at jeg sagde ja. Jeg tror, der er mange, der føler, at det her er en lige højre til alderskonventionerne, og det er jo "right up my alley",« siger hun med et grin.

Aftalen om værtsjobbet hos Discovery har samme længde som de olympiske lege. Og Line Baun Danielsen har ikke umiddelbart nogen planer om, at der følger mere tv i kølvandet på OL-tjansen.

Men man skal aldrig sige aldrig.

»Det må tiden vise. Når jeg har kaldt det et afsluttet kapitel, er det også, fordi jeg har godt gang i en anden forretning og laver nogle ting, jeg holder meget af,« siger hun med henvisning til sin kommunikationsvirksomhed og sin blog.

»Men hvis der pludselig kommer noget, der er lige så spændende som det her, vil jeg ikke sige nej. Men det er slet ikke derfor, jeg har sagt ja. Det er, fordi OL er noget helt særligt, og det er det også, når man er vært og journalist,« slår hun fast.

/ritzau/