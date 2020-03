Indiana Munoz' liv stod ikke til at redde.

Motorcykelkøreren døde søndag af sine kvæstelser på hospitalet efter en dramatisk ulykke tidligere samme dag. Hun blev 29 år.

Det var ifølge lokale medier på Autódromo Internacional Ayrton Senna-banen i den brasilianske by Goiânia, at det gik galt i en afdelingen Goias Superbike-løbsserien.

Her styrtede Indiana Munoz i et sving og fik derefter sin motorcykel ned over sig i 600cc-klassen. På det tidspunkt lå hun nummmer to i løbet. I sidste Instagram-opslag fortalte hun, hvordan hun glædede sig til løbet:

Abertura do Superbike Goiás. Amanhã minha corrida será às 10 horas. Obrigada NGK do Brasil.

Der var ingen tilskuere til stede på banen, da ulykken skete, fordi løbet blev afviklet uden tilskuere på grund af den globale coronakrise.

Efterfølgende blev Indiana Munoz, der kom fra Den Dominikanske Republlik, transporteret til et hospital i Goiânia, hvor hun fik hjertestop.

Den 29-årige racerkører havde tidligere vundet løbet 100 milhas de Interlagos i 2016 og havde tre gange vundet Kawasaki Ninja 300, ligeledes i Brasilien. Hun arbejdede også som motorcykelstuntkører og underviste i motorcykelkørsel.

Dødsulykken sker kun godt et halvt år efter, at den brasilianske motorcykelkører Welles Lins de Carvalho Balbino døde på den samme bane i det selvsamme sving. Det skete 31. august sidste år.