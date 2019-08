Margarita Plavunova faldt om i vejkanten under en løbetur.

Hendes liv stod ikke til at redde.

For selv om lokale ilede til og tilkaldte en ambulance, var der ikke noget at gøre. Den russiske atlet blev kun 25 år.

Hendes dødsfald er blevet bekræftet af atletikforbundet i Tambov-regionen, hvor den tragiske hændelse fandt sted.

Indtil videre lyder de første meldinger på, at Margarita Plavunova simpelthen fik et hjertestop under løbeturen. Sandsynligvis på grund af en uopdaget hjertefejl.

Den 25-årige hækkeløber var på besøg hos noget familie i Morshansk, hvor hun var i gang med at forberede sig til en konkurrence.

Margarita Plavunova har flere gange vundet regionale mesterskaber i sin karriere, og hun har også kunnet kalde sig national mester.

Hun havde desuden en universitetsuddannelse i idræt og var desuden model.