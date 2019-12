Den tidligere professionelle epsortsspiller Maria 'Remilia' Creveling er pludseligt død. Hun blev 24 år.

Det bekræfter hendes gode ven, esportsjournalisten Richard Lewis.

'Det er med dyb sorg, at jeg må informere om, at min bedste ven Maria Creveling er sovet fredfyldt ind. Hendes fravær vil efterlade et tomrum, der aldrig kan fyldes,' han han skrevet på Twitter.

Maria 'Remilia' Creveling blev den første kvinde, der stillede op i 'Legue og Legends', da hun repræsenterede holdet Renegades i den amerikanske prof-liga LCS. Det skete i en kort periode fra 2015 til 2016.

Hun valgte dog at trække sig igen i februar 2016, fordi hun havde svært ved at håndtere presset og opmæksomheden.

Maria ”Remilia” Creveling var også transseksuel og havde gennemgået flere kønsskifteoperationer.

Det medførte således, at hun blev konfronteret med et væld af hadske kommentarer, sexistiske og transfobiske, på især sociale medier, når hun optrådte med Renegades.

Siden stillede kortvarigt op for holdet Kaos Latin Gamers og havde en reserverolle hos FlyQuest.

Maria ”Remilia” Creveling har også valgt at stå frem og fortælle om et esportsmiljø, der var fyldt med samme fordomme - derfor blev hun også hyldet og fremhævet som forbillede i kampen for ligestilling. Men også stadig forulempet.

Maria ”Remilia” Creveling døde i fredags. Dødsårsagen er ikke offentliggjort.

Vennen Richard Lewis har mandag morgen igen skrevet på Twiiter om den

'Tak for den strøm af opbakning og kærlighed. At se så mange mennesker fra hele verden tale så flot om Maria har hjulpet mig, hendes sørgende familie og hendes kæreste. Hun påvirkede så mange, flere end hun selv var klar over. Det er der intet, der kan lave om på,' skriver Richard Lewis på Twitter.