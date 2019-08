Et uheldigt fald har kostet Mikaela Claridge livet.

Den kun 22-årige jockey døde fredag af sine kvæstelser på Cranbourne Racecourse i Melbourne.

Her faldt hun af sin hest under en tur på træningsbanen, hvor hun red ved siden af en kollega.

»Begge heste blev forskrækkede over den samme, hvad den end var. Det kunne have været, hvad som helst, vi ved det ikke,« siger træneren Ken Keys ifølge Herald Sun.

Ifølge australske medier var én af de første, der nåede frem til Mikaela Claridge, den læge, der skal være til stede på banen.

Men der var intet at gøre. Hendes liv kunne ikke reddes.

»Mikaela var en talentfuld ung rytter, der jagtede en karriere inden for den sport, som hun elskede,« siger chefen for Racing Victoria, Giles Thompson:

»Hun var et elsket og værdifuldt medlem af sporten, og mange er blevet rørt over hendes dødsfald i dag.«

Trods sin unge alder har Mikaela Claridge ikke haft en problemfrit karriere. Rygproblemer har ifølge News.com.au kostet hende en længere løbspause, inden hun vendte tilbage i 2017.

Sidste år vandt hun sit første løb og har siden vundet yderligere 28. Og alt så godt ud også i privatlivet, da den unge jockey blev gift i april i år.

»Vi vil alle savne Mikaelas smil og positive attitude. Efter at en skade forsinkede hendes læretid, var hun i gang med et genopbygge en virkelig lovende karriere igennem de seneste 12 måneder,« siger Matt Hyland, der er direktør for sammenslutning af jockeyer i delstaten Victoria.

Alle ridning på Cranbourne Racecourse blev aflyst efter ulykken.