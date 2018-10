Han løj om sit navn, sin alder og sin kriminelle fortid.

Og til sidst slog han Lauren McCluskey ihjel.

Det amerikanske atletik-talent blev kun 21 år. Ifølge flere amerikanske medier blev hun mandag aften fundet skudt og dræbt ved University of Utah.

Politiet lokaliserede ikke længe efter den formodede gerningsmand: Hendes tidligere kæreste - han havde skudt sig selv.

As we come together as a community to mourn Lauren McCluskey's passing, we invite you to share your memories of her or leave your condolences for family, friends, students and all those grieving this loss here: https://t.co/v15yBvH24M pic.twitter.com/H8Z9GaTEQi — University of Utah (@UUtah) 23. oktober 2018

Lauren McCluskey var en meget talentfuld løber. Hun havde universitetsrekorden i 100-meter-hæk, og sidste år var hun med til at sætte ny universitetspoint-rekord med sit hold.

Drabet har vakt stor opmærksom i atletikverdenen.

Som verdensmesteren og OL-sølvmedaljevinderen i hækkeløb Jason Richardson skriver på Twitter, hvor han også mindes Daeshon Gordon, der ligeledes døde pludseligt for nylig:

»Mine kondolencer til familien til de medlemmer af atletikverdenen, som vi har mistet, Lauren McCluskey og Daeshon Gordon.«

My condolences to the families of our lost members in the track&field community; UofUtah's Lauren McCluskey & NW State's Daeshon Gordon — Jason Richardson (@JaiRich) October 23, 2018

Lauren McCluskey døde mandag aften under dramatiske omstændigheder.

Her talte hun med sin mor, Jill McCluskey, i telefonen, da tragedien tog form. I en udtalelse til Buzzfeed lyder det.

»Pludselig hørte jeg hende råbe 'nej, nej, nej'. Jeg troede, at hun måske havde været i en trafikulykke. Det var det sidste jeg hørte til hende,« forklarer Jill McCluskey.

Imens hendes mand ringede til politiet, holdt hun telefonlinjen åben.

A moment of silence at today’s practice in loving memory of Lauren McCluskey. pic.twitter.com/gOElQnfqab — Utah Football (@Utah_Football) 24. oktober 2018

»Et par minutter senere tog en ung kvinde telefonen og sagde, at alle Laurens ting lå på jorden,« siger Jill McCluskey.

Den formodede gerningsmand - som altså har skudt sig selv - var en 37-årig mand, som Lauren McCluskey indtil begyndelsen af oktober havde et kortvarigt forhold til.

Her opdagede hun, at han havde tidligere havde begået sex-overgreb på blandt andre mindreårige.

»Han løj over for hende om sit navn, sin alder og sin kriminelle fortid,« som moren Jill McCluskey fortæller.

Lauren McCluskey ville være blevet færdig med sin uddannelse på universitet næste år.