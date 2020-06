Barndommen var langt fra let for San Antonio Spurs-spilleren Lonnie Walker.

Den 21-årige NBA-spiller har på Instagram delt en video, hvor han klipper sit lange hår af. Et ritual, han har praktiseret flere gange.

Og i opslaget fortæller han, at der desværre er en trist grund til det.

'Sandheden omkring hvorfor jeg startede på det her tidligt i femte klasse er, at det var for at gøre mig mindre synlig,' fortæller Lonnie Walker, der siden har groet sit specielle hår langt for så at klippe det af.

Lonnie Walker havde en hård barndom. Foto: Eric Espada

Det var sommeren inden femte klasse, at han oplevede det, der har traumatiseret ham siden.

'Jeg var sammen med mere familie. Der var nogle, hvis navne jeg ikke nævner, jeg var mere alene med. Jeg blev udsat for sexchikane, jeg blev voldtaget, jeg blev misbrugt, og jeg blev endda vant til det, fordi i den alder ved du ikke, hvad der er hvad. Jeg var et let lille barn at lokke, fordi jeg var nysgerrig og ikke kendte til den virkelige verden,' skriver Lonnie Walker i opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

Og det var her, han begyndte at lave store planer med sit hår. Det var noget, han kunne kontrollere, og håret gav ham selvtillid.

'Indtil for nyligt havde jeg det ikke godt. Historien poppede op i mit hoved, og det var virkelig hårdt mentalt med de dæmoner...på grund af denne her coronavirus, begyndte jeg at se på mig selv i spejlet og se, hvem jeg virkelig var bag lukkede døren,' fortæller Lonnie Walker ærligt.

I dag har han fundet en indre ro.

'Jeg har tilgivet alle, selv dem der ikke fortjener det. Og hvorfor? Fordi det er dødvægt. Tid venter ikke på nogen, så hvorfor skulle jeg spilde min tid på det? At klippe mit hår var mere end en klipning. Mit hår var en maske, jeg tog på for at gemme på den usikkerhed, jeg ikke følte, verden var klar til. Men nu har jeg det bedre end nogensinde,' skriver Lonnie Walker.

Den 21-årige NBA-spiller slutter sit opslag med at fortælle, at han tager de hårde ting i livet som en lektion, og at han nu tager en pause fra de sociale medier for at komme endeligt igennem det hele.