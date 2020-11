Kun 21 år gammel blev Maurice "F3ro" Henriquez.

Den unge esports-stjerne var en af de helt store stjerner på esports-scenen, men tirsdag blev hans mange fans ramt af et enormt chok.

Her kunne Henriquez' familie fortælle, at manden, der var en stjerne i spillet Call of Duty, var død. Og de understregede en enkelt ting:

'Dette er Maurices, aka F3ro, familie. Vi er kede af at skulle fortælle om hans død. Vi vil gerne understrege, at han ikke tog sit eget liv, og han kæmpede ikke med en depression. Vi sætter pris på alles kærlighed og støtte. Vi vil også sætte pris på lidt privatliv i disse tider, stod der skrevet på den unge esports-stjernes egen Twitter-profil.

pic.twitter.com/FTv5T8UdOo — Florida Mutineers #f3f3 (@Mutineers) November 11, 2020

Maurice "F3ro" Henriquez var en af de største stjerner inden for Call of Duty og dermed også en stor profil i esport generelt.

Og mens familien kunne fortælle og understrege, at der ikke var tale om selvmord, kunne den 21-årige mands esports-hold fortælle, hvad dødsårsagen var.

'Mutineers-familien kan desværre i dag bekræfte Maurice "F3ro" Henriquez' pludselige dødsfald erfter flere hjerteanfald. På hans families opfordring kan vi fortælle, at dette tragiske dødsfald ikke var selvmord, skriver Florida Mutineers i en meddelelse på Twitter.

Den 21-årige esports-stjerne havde ellers haft et fornemt 202, hvor han sammen med holdkammeraterne hos Florida Mutineers havde vundet større turneringer i Dallas, Minnesota og Paris.