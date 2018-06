Omkring 200 deltagere menes ved en fejl at have løbet seks kilometer for kort i Stockholm Marathon.

Stockholm. Arrangørerne af Stockholm Marathon har fået et problem.

Omkring 200 deltagere i lørdagens maratonløb er mistænkt for at have løbet forkert og seks kilometer for kort.

Det er ikke sket, fordi de har forsøgt at snyde, men fordi de ved en fejl ikke fulgte den rigtige rute, skriver den svenske avis Aftonbladet.

Varmen fik en masse løbere til at søge skygge på ruten, og det betød, at nogle kom på afveje, lyder forklaringen.

Deltagerne løb under nogle afspærringer på ruten, og her var skiltningen flere steder mangelfuld, og der var heller ikke tilstrækkelig med vejvisning fra frivillige hjælpere.

Det betød, at omkring 200 personer ikke blev noteret for mellemtider efter 30 kilometer, da de slet ikke gennemførte den del af ruten.

Arrangørerne har sendt mails ud til de pågældende deltagere, som mistænkes for at have løbet for kort.

- Det er en skandale. Afspærringsbåndet var væk, og ingen vagter holdt kontrol. Jeg troede, jeg løb den rigtige vej, siger Tomas Hörnquist, der blev ramt af fejlen, til Aftonbladet.

Han har deltaget 11 gange tidligere og ønskede at gennemføre løbet korrekt, da han fandt ud af fejlen.

Så han løb tilbage og endte med at tilbagelægge 47,93 kilometer - mere en fem kilometer for meget.

- Nu fik jeg en sluttid på over fem timer. Det har jeg aldrig været i nærheden af tidligere. Men jeg tænker mere på nogle af de andre deltagere.

- De brød sammen og græd, de havde trænet i et år for dette løb, siger 49-årige Tomas Hörnquist.

Det var efter 26 kilometer af maratonløbet, at han og flere andre løb forkert ind på Hornsgatan og tilsluttede sig løbere, der kom fra en anden rute og på det tidspunkt havde gennemført 32 kilometer af den samlede distance.

/ritzau/