De fleste har nok prøvet et af de øjeblikke, hvor alt bare går op i en højere enhed. Det kender den danske dressurstjerne Andreas Helgstrand i hvert fald alt til.

Faktisk var et bestemt øjeblik i høj grad med til at afgøre, at han står, hvor han gør i dag. Som selvstændig med egen virksomhed og som milliardær.

Vi skal skrue tiden tilbage til VM i Aachen i 2006 for at finde de seks minutter, der ændrede Andreas Helgstrands liv for altid. Det fortæller han til hestemediet Malgré Tout.

Han skulle ride den sværeste klasse af dem alle – Grand Prix Kür, hvor der rides til musik – på hesten Blue Hors Matiné, der blot var ni år gammel, efter den hest, han egentlig skulle have redet på, var blevet syg.

Det berømte ridt i Aachen i 2006 var med til at orme Andreas Helgstrands karriere. Foto: CAREN FIROUZ Vis mere Det berømte ridt i Aachen i 2006 var med til at orme Andreas Helgstrands karriere. Foto: CAREN FIROUZ

Noget, der gik over al forventning, da de to red sig ind på en andenplads efter et fremragende ridt, der i dag er blevet set af mere end 20 millioner på YouTube.

Dengang i 2006 sagde hans far, Ulf Helgstrand, at Andreas Helgstrands liv og karriere nu var forandret. Og det var for altid, efter et VM, der foruden den flotte sølvmedalje i kür også bød på blandt andet sejr i klassen Grand Prix.

»Jeg kan huske, jeg tænkte: 'Ja ja, lad os nu se'. Men han fik ret. Matiné startede det hele. Hun er fundamentet for Helgstrand Dressage,« siger Andreas Helgstrand til mediet. Videoen af ridtet kan ses her.

Dengang arbejdede han på et af Danmarks største stutterier, Blue Hors, som er ejet af den danske rigmand og Lego-milliardær Kjeld Kirk Kristiansen.

Andreas Helgstrand tog hatten af i ren jubel, efter han sammen med Blue Hors Matiné havde leveret den store præstation. Foto: FEDERICO GAMBARINI Vis mere Andreas Helgstrand tog hatten af i ren jubel, efter han sammen med Blue Hors Matiné havde leveret den store præstation. Foto: FEDERICO GAMBARINI

Men to år efter, i 2008, valgte Andreas Helgstrand at blive selvstændig og stifte Helgstrand Dressage, og i 2019 kunne han faktisk kalde sig milliardær, efter han året forinden solgte 51 procent af sit livsværk til den hollandske kapitalfond Waterland.

Han har en afdeling i Florida og i Tyskland, og i forrige uge kunne han fortælle, at han nu også var gået ind i springverdenen, da han har allieret sig med den firedobbelte OL-guldvinder Ludger Beerbaum.

Skruer vi atter tiden tilbage, til årene inden han blev selvstændig, nåede han dog ikke meget mere med Blue Hors Matiné, selvom alt var lovende. Hesten blev skadet, kom sig aldrig, og da den i 2009 brækkede benet på folden, måtte den aflives.

»Det var et kæmpe chok, da jeg fik at vide, at hun var blevet aflivet. For mig er de heste, jeg har haft de største oplevelser med, mine yndlingsheste, og der er hun jo en klar favorit,« siger Andreas Helgstrand til Malgré Tout.

Han er i år en af dem, der kæmper for en plads på det danske dressurhold til OL i Tokyo. Han er sammen med seks andre ryttere udtaget til landsholdets Senior A-bruttogruppe i 2021.