Den 20-årige ukrainske skiskytte Yevhen Malyshev er død i kamp i Ukraine.

Det melder det ukrainske skiskydningsforbund i et opslag på Facebook.

»Æret være hans minde, helte dør aldrig!« skriver forbundet i opslaget om det tragiske dødsfald.

Yevhen Malyshev var et stort talent inden for skiskydning og var en del af det ukrainske juniorlandshold.

For to år siden forlod han træningen med landsholdet og han døde under sin tjeneste som værnepligtig for den ukrainske hær.

Den triste nyhed kommer på dagen, hvor den tidligere ukrainske verdensmester i skiskydning Dmytro Pidrutsjnyj har meldt ud, at han er i Ukraine og dropper resten af sæsonen for at forsvare sit land.

»Jeg frygter intet. Mit hold og jeg bliver i Ukraine for at forsvare vores hjem og vores familier mod russiske styrker, som har invaderet landet,« siger den tidligere verdensmester fra 2019 til det norske medie NRK.

Dmytro Pidrutsjnyj er blevet udstationeret i Tjernobyl, hvor han er sammen med en anden ukrainsk vintersportsatlet, Dmytro Mazurtsjuk.

Dmytro Pidrutsjnyj forklarer, at deres opgave er at hjælpe med at styrke forsvarsstrukturen, forsvare deres byer og hjælpe militæret.