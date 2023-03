Lyt til artiklen

En video på TikTok har sendt den 20-årige gymnast Olivia Dunne i problemer.

Den unge og populære millionær deler jævnligt videoer fra sin hverdag, og det var også tilfældet tidligere på måneden, hvor hun skrev om en skoleopgave.

Det i sig selv var ikke et problem, men hendes universitet har alligevel måttet reagere på en TikTok-video, skriver The Sun.

'Jeg er nødt til at få gang i kreativiteten til min skriftlige opgave, der skal afleveres til midnat,' skrev Dunne til videoen, der var et betalt samarbejde.

'Caktus giver dig rigtige kilder, du kan citere i bunden af dine skriftlige opgaver og i passager i opgaven,' lød det, og hurtigt kom der mange reaktioner.

Heriblandt spekulerede en del i, om Olivia Dunne nu ville få problemer med Louisiana State University, hvor hun læser til dagligt.

Universitetet har også reageret, og de bifalder umiddelbart ikke influencerens opslag.

'Teknologi, herunder kunstig intelligens, kan fremme læring og kreativitet. På LSU opfordrer vi både undervisere og elever til at bruge teknologi for at lære og opnå den højest mulige akademiske integritet,' skriver universitet, der kommer med en advarsel.

»At bruge teknologi til at lave noget arbejde, en studerende præsenterer som sit eget, kan blive betragtet som snyd, hvilket også fremgår af studievejledningen,' lyder det fra LSU.

Olivia Dunne har efterfølgende slukket for kommentarsporet til videoen, der i skrivende stund er blevet set af 1,2 millioner.

Gymnasten, der optrådte for det amerikanske juniorlandshold i 2017, fik allerede som helt ung stor interesse for sociale medier, og hun tjener som college-atlet penge på eget indhold, og hun har tidligere fortalt, hvordan den travle hverdag ser ud.

Om morgenen har hun timer og studerer. Når hun er færdig med det, spiser hun frokost og træner så i flere timer. Efterfølgende skal hun konditionstræne inden aftensmaden, og herefter tager hun hjem på sit værelse, går i bad, tager makeup på og bruger timer på at lave indhold til de sociale medier.