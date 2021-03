Hele 60 danske idrætsforbund med i alt 1,9 millioner medlemmer står bag har et åbent brev til folketinget og regeringen.

De appellerer kraftigt til at åbne for indendørsidrætten nu af hensyn til trivslen for især børn og unge.

»Vi frygter for de konsekvenser, den øjeblikkelige situation får på både kort og lang sigt, men vi, alle vores foreninger samt vores frivillige trænere og ledere står klar til at afbøde skadevirkningerne,« lyder det i det åbne brev fra de 60 forbund under Danmarks Idrætsforbund.

»Problemet er bare, at vores muligheder for dette er stærkt begrænsede. Dørene til vores idrætsanlæg har været lukkede og låst siden den 16. december, så vi kan ikke tilbyde børnene at slå til fjerbolden, svømme i bassinet, skøjte på isen eller dyrke nogle af de mange andre indendørsaktiviteter, som de elsker så højt,« skriver de videre.

Det store problem for de danske forbund er blandt andet, at man ikke aner, hvornår man igen kan give medlemmerne lov til at dyrke indendørsidræt.

»Derfor lyder vores klare opfordring: Giv indendørsidrætterne mulighed for at tage sig af deres medlemmer. Helst dem alle sammen - for vi må heller ikke glemme de ældre generationer, som savner og har brug for de sociale og fysiske relationer i indendørsidrætten – men i hvert fald de mange børn og unge, som har lidt så utrolig meget under nedlukningen,« skriver de i brevet.

Det er ikke mere end fire dage siden, at DIF selv gik ud og understregede, hvor stort et problem nedlukningen af indendørsidrætten er.

I det åbne brev henviser man også til undersøgelser, der viser, at 9 ud af 10 børn og unge ikke har bevæget sig nok under den anden nedlukning, og at 40 procent af de unge føler sig ensomme.

»Det er lige præcis sådan noget, vi kan afhjælpe, hvis vi får lov. Vi kan give dem sved på panden og smil på læberne. Styrke deres selvværd i sunde fællesskaber.«