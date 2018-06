Motorsporten har krævet et ungt offer.

Den kun 14-årige spanske motorcykelkører er mandag død af de skader, han fik efter et styrt søndag i Moto3 Junior VM-serien.

Her styrtede han i et sving på Circuit de Catalunya, hvor der også køres Formel 1, og han blev efterfølgende ramt af flere af de andre kørere.

Andreas Perez fik øjeblikkeligt behandling på banen, men han blev hurtigt overført til Sant Pau-hospitalet i Barcelona med en helikopter.

»Andreas Perez havde fået alvorlige hjerneskader og blev kort efter erklæret for hjernedød. Selv om hans hjerte blev ved med at slå og trods store anstrengelser, kunne lægerne ikke redde hans liv,« skriver hans hold, Reale Avintia Racing, på sin hjemmeside.

Andreas Pérez no supera la carrera de su vida. DEP - https://t.co/0OLchkBwUx pic.twitter.com/CG49AAvl3M — Reale Avintia Racing (@realeavintia) June 11, 2018

Teamet konstaterer også, at 'Andreas ikke var i stand til at vinde dette løb'.

»Vi har mistet en stor kører,« lyder det videre:

»Men mere end alt har vi mistet en fantastisk person, og vi savner ham allerede meget.«

Andreas Perez i aktion. Foto: REALE AVINTIA - HANDOUT Vis mere Andreas Perez i aktion. Foto: REALE AVINTIA - HANDOUT

Andreas Perez var i gang med sit første år i Moto3 Junior VM-serien, efter at sidste år havde imponeret i den europæiske Talent Cup, hvor han blev nummer fire i den samlede stilling - efter blandt andet to grandprix-sejre. Han blev betragtet som et stort talent i sin aldersklasse.

»Det har været nogle meget svære timer for Reale Avintias talent-hold, som har været hos familien fra første øjeblik i den komplicerede tid,« skriver holdet.