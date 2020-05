Giu Khury er bare 11 år - men han har netop overgået en af skateboardens ikoniske legender.

'Jeg har ingen ord til at forklare, hvad der lige skete,' er hans egen korte reaktion.

Den unge brasilianske skateboarder har på Instagram fremlagt bevis for, at han har lavet en såkaldt '1.080' - han har på en rampe snurret tre gange rundt om sig selv i luften inden landing.

Det er første gang nogensinde, at det bliver udført på en såkaldt vert-rampe. Se det øverst i artiklen

1.080 er lige tre omgange Betegnelsen for skateboarderes skal findes i matematikken, hvor en vinkel på 360 grader er en hel cirkel Gui Khurys '1.080' er altså tre x 360 = tre snurreturre rundt om sig selv. Tony Hawks tidligere milepæl, '900' var altså 2,5 X 360 = to en halv snurreturre rundt om sig selv.,

Skateboard-legenden Tony Hawk blev for alvor verdenskendt, da han for 21 år siden blev den første til at lave en '900', altså at snurre to en halv gange rundt om sig selv, på en vert-rampe.

Det var lige knap ni et halvt år, inden Giu Khury blev født, og nu har den brasilianske dreng altså lige gjort det en tand bedre på den klassiske rampe. Som den første nogensinde.

»Det var så vildt, for det er noget man ikke oplever hver dag. Så vildt, og det bedste følelse nogensinde,« siger Giu Khury til Reuters om sin rekord.

Allerede sidste år formåede Giu Khury at lave en '900' ved X Games, hvor også den amerikanske legende i sin tid satte sin milepæl i 1999.

Tony Hawk har for et par år siden sat ord på, hvorfor det var specielt at rotere to en halv gang om sig selv.

»Grunden til, at jeg jagtede '900' i så lang tid, var for at udvikle mig. Det, jeg har altid har elsket allermest ved at skate, er, hvordan det konstant forandrer sig, og '900' var endnu en milepæl i den udvikling,« sagde han.

Andre skateboarder har tidligere lavet en '1.080' som Gui Khury, MEN det er sket på større ramper, hvor fart og højde er meget højere end på en vert-rampe, hvilket før det lettere at nå flere gange rundt i luften.

Gui Khury har siden sendt videoen til flere berømte skatere, også Tony Hawk, der har lagt videoen på Instagram Stories. Hans far fortæller, at det er coronanedlukningen i Brasilien, der har givet sønnike bedre tid til at træne.

Den unge brasilianer vil nu perfektionere tricket, så han kan bruge det i konkurrence. Og så har han allerede øjne på endnu en milepæl, en '1.260', altså tre en halv omgang omkring sig selv.

Skateboard-sporten skulle have haft sin olympiske debut ved OL i Tokyo senere i år, men på grund af udsættelsen af Legene til næste år, vil brædderne altså først rulle ind på den største sportslige scene i 2021. Her vil Gui Khury gerne med i fremtiden.

»Jeg vil gøre alt for at komme med til OL,« siger han.

Her kan du se mere til Gui Khurys unikke præstation: