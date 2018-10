Kevin Magnussen overtrådte brændstofregel under søndagens løb i Austin og bliver diskvalificeret.

Austin. Glæde er vendt til skuffelse for Formel 1-køreren Kevin Magnussen efter søndagens grandprix i Austin i Texas, hvor danskeren sluttede på en niendeplads, som udløste to VM-point.

Løbets stewards har efterfølgende diskvalificeret Magnussen med den begrundelse, at han under løbet havde brugt mere end de tilladte 105 kilo brændstof i sin Haas-racer.

Det fremgår af Formel 1's hjemmeside.

Dermed mister Magnussen sin placering samt de to point i VM-stillingen.

I en kommentar til diskvalifikationen skriver Kevin Magnussen på Twitter, at "desværre kørte vi i dag Formel Brændstofbesparelse frem for Formel 1".

- Og vi brugte 0,1 kilo (!) for meget i hele løbet, så vi blev diskvalificeret. Sådan er reglerne, så vi må bare kontrollere det bedre. Bilen var dog fantastisk og pitstoppet fremragende, skriver han og tilføjer, at nu gælder det næste løb.

Den franske kører Esteban Ocon, som sluttede på ottendepladsen, er ligeledes diskvalificeret af samme årsag som danskeren.

Kort efter løbet sluttede sent søndag aften dansk tid, oplyste arrangørerne, at begge kørere blev gransket for brud på reglerne.

Der er anden gang i de seneste fem løb, at Haas har fået en bil diskvalificeret.

Magnussens teamkammerat, Romain Grosjean, mistede sin sjetteplads ved Italiens grandprix på grund af en teknisk overtrædelse. Haas har anket den afgørelse, og en høring om sagen er planlagt til 1. november.

Ifølge formula1.com vil det amerikanske hold muligvis også forsøge at få omgjort diskvalifikationen af Kevin Magnussen.

De mistede point er en streg i regningen for Haas-teamets bestræbelser på at overhale Renault i konstruktørernes stilling.

Det fransk-engelske team skrabede 14 point sammen i Austin med placeringer som nummer seks og syv.

Haas er nu 22 point efter Renault, der er nummer fire i konstruktørernes stilling. Der resterer tre løb i Formel 1-sæsonen.

/ritzau/