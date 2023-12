Ifølge dagbladet Nordjyske har den tidligere U21-landsholdsspiller netop modtaget tilbud om at blive i AaB efter hans nuværende kontrakt udløber til sommer.Og Martin Pedersen er tilsyneladende klar til at blive: - Det er i AaB, jeg allerhelst vil spille, og derfor har jeg også udelukkende fokus på det kontraktudspil, som er kommet fra Lynge Jakobsen (AaB's sportsdirektør). Jeg forsøger hele tiden at udvikle mit spil, og jeg er udmærket klar over, at selv om de seneste kampe er gået godt for mig, kan det se anderledes ud i næste sæson. Nu vender jeg lige tingene en gang mere, og så findes der formentlig snart en løsning.Martin Pedersen har efter en lang periode som reserve på AaB's SAS Liga-mandskab de seneste uger erobret en fast plads som venstre back.