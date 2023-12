Årets Champions League finale bliver et rent spansk anliggende. Real Madrid er klar til slutkampen i Paris trods nederlag i aftes i München, hvor Bayern vandt 2-1 og havde flere gode chancer for at øge føringen.Men med 2-0 fra den første afdeling af semifinalerne sikrede Real sig finalepladsen. Her møder den syvfoldige vinder af Europa Cup for mesterhold sandsynligvis Valencia, der er foran med 4-1 mod FC Barcelona inden kommende aftens anden akt i denne spansk-spanske semifinale.Der var kun gået 12 minutter, da Carsten Jancker bragte Bayern i front. Det blev 1-1, da Nicolas Anelka efter godt en halv time med baghovedet dirigerede en smuk aflevering fra Raul i nettetEt hovedstød af Giovane Elber sendte Bayern München foran igen godt otte minutter efter pausen, men mere blev det ikke til./ritzau/