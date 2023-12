De fire nordiske landes bud var et blandt syv andre. Udover Norden og Østrig-Schweiz var også Rusland, Ungarn, Grækenland-Tyrkiet, Kroatien-Bosnien og Skotland-Irland blandt ansøgerne, som UEFA's Eksekutivkomité skulle vælge ud fra.

Arrangementet hører til blandt verdens største sportsbegivenheder og ville have været det største sportslige arrangement, som Danmark nogensinde har været vært for.Østrig-Schweiz var af mange iagttagere vurderet som favorit til at få tildelt EM-slutrunden 2008, men frygtede at lide samme skæbne, som Spanien, der var favorit til at få EM-slutrunden i 2004. Dengang faldt valget i stedet på Portugal. /ritzau/