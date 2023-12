Jakob Mathiasen vand i dag guld-medalje ved De Paralympiske Lege i Sydney. I favoritdisciplinen spydkast vandt han konkurrencen med et kast på 51,38 meter - 1,36 meter fra den verdensrekord, han satte under sidste søndags femkamp. Guldmedaljen blev Danmarks syvende under de igangværende lege./ritzau/