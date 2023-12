AB's europæiske eventyr anno 2000 synes så godt som overstået, efter at akademikerne i aftes tabte det første opgør i UEFA-cuppens første runde ude til Slavia Prag med 3-0.Det danske hold stod egentligt meget godt overfor det tjekkiske, men efter halvanden times spil uden en eneste nævneværdig chance til de grønblusede, virker det urimeligt at tro, at de hjemme på Gladsaxe Stadion skal score de fire mål, som nu er nødvendigt for at havde som en brik i UEFA's lodtrækning til næste runde.AB var ganske enkelt ikke gode nok til at producere chancer, og tjekkerne viste sig som så godt et hold, at akademikerne næppe kan undgå kontramål, hvis de satser alt i en vild offensiv ved returkampen om to uger.