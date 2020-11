Strik en lækker vamset sag, som giver smil på læben og får tænderne til at løbe i vand. Bacon Lover-trøjen er den ultimative julegave eller gimmick til årets julefrokost med de nærmeste.

Alting bliver bedre med bacon - også din påklædning!

Er du en ægte Bacon Lover - eller kender du én, der elsker det sprøde kød - er årets store hit selvfølgelig en julesweater med baconmotiv. På den måde kan du svøbe dig selv, din familie eller andre du holder af, i bacon.

Det er Tulip Bacon, som står bag sweateren med det lækre motiv, der passer perfekt ind i tidens store strikketrend. Du kan finde strikkeopskriften lige her, og så er det bare om at lade pindene gløde.

Danskerne elsker bacon, og det er ikke så mærkeligt. Tulip Bacon er en smagsgiver i enhver ret, og derfor har det sin naturlige plads på bordet ved næsten alle højtider. Ikke mindst julen. Bacon smager unikt af salt og røg - men bacon har også smag af umami, der underbygger og fremhæver andre smage. Så det er ikke så underligt, at vi danskere spiser 3,2 kilo bacon om året i gennemsnit.

Du kan finde masser af inspiration til juleretterne med Tulip her.

Sjovt at strikke bacon

En af dem, som har kastet sig ud i at strikke Bacon Lover-sweateren, er Maria Møller, som er blogger og strikker. En dejlig sweater er ved at tage form på strikkepindene, og farverne rød, sort og hvid danner et mønster, som man bliver helt lækkersulten af at se på. "Bacon Lover" står der med store typer, og hen over maven snor de lækreste baconstriber sig. Man kan ligefrem fornemme duften af sprød bacon på panden, julehygge og søndagsbrunch i december.

”Mønsteret har et rigtig sjovt humoristisk twist i og med, at man sidder og strikker bacon. Det er mange fine klassiske strikketing ind over, f.eks. i forhold til den her bacon-stribe. Den skal jo gerne ligne et stykke bacon, men det minder faktisk meget om et traditionelt strikkemønster, så det er nemt at gå til," fortæller Maria Møller, mens strikkepindende arbejder flittigt.

Unisextrøje til højtid og hygge

Maria Møller og hendes kæreste diskuterer i øjeblikket, hvem der skal have Bacon Lover-trøjen, mens den tager form mellem hendes hænder. For som det ser ud lige nu, bliver den muligvis et nummer for lille til kæresten.

”Jeg tror, det ender med, at jeg beholder den, for jeg har nok strikket den lidt for stramt til, at han vil kunne passe den. Jeg er stadig ny i hele strikke-gamet, så det hele kommer an på, hvordan det færdige resultat bliver. Mønsteret er under alle omstændigheder lavet til at være unisex, så det vil kunne bruges til os begge,” siger Maria Møller.

Tulips strikkeopskrift findes selvfølgelig både i voksen- og børneudgaver, så hele den bacon-elskende familie kan blive behørigt ekviperet.

Bacon Lover-trøjen er en lun sag, man kan tulle rundt i derhjemme i decemberdagene, men den har også potentiale til både julefrokoster med de nærmeste og juleaften.

”Min kæreste har sagt, at hvis han kan passe den, så vil han gerne have den på til en herrejulefrokost. Der er lidt christmas sweater over mønsteret. Jeg vil dog sige, at motivet også kan gå til andre tider af året, for der er ikke noget i mønsteret, som kun signalerer jul. Den vil sagtens kunne gå til en påskefrokost også,” vurderer Maria Møller.

Har du ikke mod på at strikke din egen Bacon Lover-sweater, kan du i stedet vinde de lækre sweatere til hele familien. Hos Tulip Bacon kan du spille et sjovt Bacon vendespil og deltage i denne konkurrence om sweatere til alle.

Du finder strikkeopskrifterne til Bacon Lover-sweateren i forskellige størrelser lige her.